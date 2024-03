Was lange währt ...

Ein neuer Geschirrspüler muss her. Klingt eigentlich nicht besonders kompliziert, aber bei unserem Autor hat diese Entscheidung trotzdem Jahre gedauert.

Wie lange kann man sich eigentlich über etwas ärgern, und dann doch nichts dagegen tun? Sehr lange, das kann ich aus leidvoller Erfahrung berichten. Und dazu gleich vorneweg der gute Rat: Ärgern Sie sich nicht, werden Sie aktiv und trennen sich von Dingen, die sie nerven. Bei mir war das nämlich so: Der Geschirrspüler war in die Jahre gekommen und spuckte nur halb saubere Teller und fleckige Gläser aus. Mancher Topf sah nach dem Spülgang aus, als hätte er gar kein Wasser abbekommen und das Ausräumen des Geschirrspülers wurde regelmäßig zu einem zweiten Abwasch. Das war jetzt schon über zwei Jahre so und jedes Mal nahm ich mir vor, gleich morgen nach einem neuen Geschirrspüler zu suchen. Raus mit dem alten Ding und alles wird gut. Aber am nächsten Tag dann war plötzlich wieder eine Geschirrladung doch ziemlich sauber und eigentlich tut er es ja noch. Dann hab' ich ihm einen Reinigungsdurchlauf mit Maschinenpfleger spendiert und mir selbst die Daumen gedrückt. Man möchte fast von einem Teufelskreis sprechen, aus dem ich jahrelang keinen Ausweg gefunden habe. Doch mit dem Umzug einer Freundin kam dann die Rettung. Irgendwie war plötzlich ein fast neuer Geschirrspüler übrig und ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also zog die neue Maschine in meiner Küche ein und das alte Gerät flog endlich raus. Und jetzt kann ich von wirklich glanzvollen Zeiten schwärmen. Es ist mir eine Freude, das Geschirr einzusortieren und ich freue mich noch mehr, es blitzeblank wieder herauszuholen. Die Gläser glänzen, die Teller strahlen und ich erst recht. Längst hätte ich die alte Maschine entsorgen sollen, dann hätte ich diese Freude schon seit Jahren gehabt. Aber manchmal dauert es halt, bis einem ein Licht aufgeht. Also, wenn auch Sie genervt sind von Haushaltshelfern, die keine mehr sind: Raus damit, es lohnt sich!