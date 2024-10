Weiche Lebkuchen erfordern harte Entscheidungen

Kennen Sie diese Schokolebkuchen, bei denen immer Herzen, Sterne und Brezen in einer Schachtel sind? Weil das ja keine „richtigen“ Lebkuchen sind, darf man die auch schon in der Vor-Vorweihnachtszeit essen. Also jetzt. Aber kaum öffnet man die Packung, steht man vor der Qual der Wahl. Herz? Stern? Breze? Worauf hat man heute Lust? Und jetzt sagen Sie nicht, dass die sowieso alle gleich schmecken! Vermutlich schmeckt für Sie auch jedes Mineralwasser gleich und die grünen genauso wie die gelben und die roten Gummibärchen.

Natürlich könnte man auch alle drei Lebkuchenformen essen – dann aber könnte man schon bald vor die nächste quälende Wahl gestellt werden, nämlich die, welche neuen Klamotten man sich in der neuen, größeren Kleidergröße kaufen muss. Zurück also zu Herz, Stern, Breze: In der Debatte darüber, welche der drei Formen am besten schmeckt, brandete jüngst auch das Thema Gewicht auf. An welcher Form ist eigentlich am meisten dran? Die Einschätzungen gingen auseinander, aber wir wären keine Journalisten, wenn wir das nicht eingehend geprüft hätten. Die Unterschiede liegen bei maximal einem Gramm, allerdings auch innerhalb der einzelnen Formen. Wie gut, dass das geklärt war. Dann nämlich konnten wir uns wieder wichtigen Dingen zuwenden, etwa der Vernichtung des Packungsinhalts.