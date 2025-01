Wen Sie am Weltknuddeltag so alles knuddeln könnten

Heute noch nichts vor? Dann knuddeln Sie doch mal jemanden, immerhin ist Weltknuddeltag! Aber Obacht: Sogar beim Knuddeln kann man eine Menge verkehrt machen.

Bevor Sie jetzt also dem oder der Nächstbesten in der Schlange beim Bäcker um den Hals fallen, lesen Sie lieber, was der Chefarzt der Heiligenfeld Klinik in Bad Wörishofen dazu zu sagen hat. Spoiler: Vorher fragen – wirklich, könnte sonst schiefgehen, selbst wenn der oder die zu Knuddelnde bei der Faschingsparty am Wochenende um vier Uhr morgens an der Bar noch ganz freudig knuddeln wollte. Bei grünem Licht kann es dann aber losgehen.

Gruppenumarmung vor der Stadtratssitzung

So eine Umarmung ab und zu ist ja auch was Schönes und deutlich wertvoller als ein paar Herzchen bei Instagram. Stadtratssitzungen könnten künftig mit einer Gruppenumarmung beginnen, vielleicht sogar die Münchner Sicherheitskonferenz. Markus Söder umarmt schon mal einen Baum, wenn nötig; wer lieber gleich die Welt umarmen möchte, nimmt einen Globus. Wenn alle Stricke reißen, haben – ebenfalls in dieser Ausgabe – die Kindergartenkinder aus Bad Wörishofen einen heißen Tipp für einen besonders knuddeligen Dienstag. Spoiler – nein, diesmal nicht. Weiter geht’s mit diesem Artikel.