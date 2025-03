„Scheiße, ein Notfall!“: Erste Hilfe, aber mit Humor

Wie kommt man als Notarzt auf die Idee Stand-up-Comedian zu werden?

Dr. Lüder Warnken: Laien assoziieren mit Rettungsdienst immer „alles furchtbar, amputierte Beine, soweit das Auge reicht“. Aber es gibt ganz viele superlustige Dinge, die da auch passieren, das kann man sich nicht ausdenken. Da für viele der letzte Erste-Hilfe-Kurs schon so lange her ist, dass sie im Notfall nicht mehr wissen, was zu tun ist, war meine Grundmotivation quasi ein Notfalltraining mit Stand-up-Comedy zu kombinieren. So ist die Show „Scheiße, ein Notfall!“ entstanden.

Was passiert in der Show?

Warnken: Ich entwickle auf der Bühne genau die drei Notfallsituationen, die auf jeden zukommen können und mit denen man den Hauptteil aller Notfälle abdecken kann. Der Abend ersetzt kein Notfalltraining, die Leute sollen lachen und Spaß haben. Meine Intention ist aber, einen Aha-Effekt zu erzeugen, der die Menschen mit dem Gedanken nach Hause gehen lässt: „Erste-Hilfe ist viel einfacher, als ich immer dachte, das kann ich auch“.

Es gibt nur drei wesentliche Notfallsituationen?

Warnken: Ja, darauf kann man es vereinfacht herunterbrechen. Der erste Fall ist eine Person mit einem gesundheitlichen Problem, die bei Bewusstsein ist. Hier ruft man die 112 und bleibt vor Ort, bis der Rettungsdienst eintrifft. Die zweite Notfallsituation ist eine bewusstlose Person, die noch atmet. Hier ruft man die 112 und sorgt für eine stabile Seitenlage. In Notfallsituation drei ist die Person bewusstlos und atmet nicht. Hier ruft man die 112 und fängt mit der Herzdruckmassage an, bis der Rettungsdienst übernimmt.

Bei einer Herzdruckmassage muss man doch auch zwischendurch beatmen, oder?

Warnken: So wurde es früher gelehrt, was dazu geführt hat, dass die Hemmschwelle als Ersthelfer mit Wiederbelegung zu beginnen in Deutschland sehr hoch war. Natürlich sollen Menschen, die in Beatmen geübt sind, das auch tun. Alle anderen sollen sich auf eine gute durchgehende Herzdruckmassage konzentrieren. Das Weglassen der Beatmung, also die Vereinfachung des Ablaufs hat dazu geführt, dass sich die Anzahl der Umstehenden, die mit Herzdruckmassage beginnen in den letzten zehn Jahren von 17 Prozent auf 51 Prozent verdreifacht hat.

Erstickt der Patient denn nicht ohne Beatmung?

Warnken: Bei einem Herzstillstand ist es so, dass das Blut im Körper in allen Gefäßen noch kurz fließt, aber relativ schnell stehen bleibt. In den großen Gefäßen, die vom Herzen wegführen, steht jedoch wie in einem Röhrensystem mit Sauerstoff angereichertes Blut, was dort auch nicht verbraucht werden kann. Und genau dieses Sauerstoffreservoire transportieren wir mit unserer Herzdruckmassage. Auf diese Weise können wir wunderbar die Zeit überbrücken bis der Rettungsdienst vor Ort ist.

Trotz erfolgreicher Comedy-Show sind Sie immer noch aktiv als Notarzt unterwegs, warum?

Warnken: Es macht mir Spaß und es ist mir wichtig, dass ich weiß, wovon ich rede. Am Ende des Tages mache ich es auch, damit ich mir nicht den Zustrom neuer Geschichten abschneide (lacht). Die Patienten finden meinen Humor auch gut. In einer lockeren Atmosphäre, in der auch mal ein Scherz gemacht wird, hat der Patient das gute Gefühl, dass Notfallsanitäter und Notarzt alles im Griff haben. In dieser auch für die Angehörigen extremen Situation wirkt etwas Humor durchaus beruhigend.

Kommen Sie zum ersten Mal nach Bad Wörishofen?

Warnken: Ja, ich freue mich sehr auf die Stadt und die Show, für die ich natürlich vollen Einsatz bringe: Ich bin zur Vorbereitung extra an die Ostsee gefahren, habe mich für meine erste Kaltwasseranwendung nach Kneipp bei null Grad ins kalte Meer gestellt und ein Instagram-Reel gedreht. Danach habe ich eine halbe Stunde im Auto gesessen, bis meine Füße wieder aufgetaut waren. In Bad Wörishofen möchte ich am Kneippschen Originalschauplatz Anwendungen ausprobieren, vielleicht frieren meine Beine dann nicht ein und ich spüre am Abend auf der Bühne meine Füße wieder.

Interview: Kathrin Elsner

Gesundheit im Wandel: „Zurück zu Kneipp, vorwärts in die Zukunft“. Unter diesem Motto finden die 12. Bad Wörishofer Gesundheitstage vom Donnerstag, 3. April, bis Samstag, 5. April, statt. Die Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag um 19.30 Uhr im Kurtheater bestreiten unter anderem Dr. Regina Webersberger, anerkannte Expertin für Kneipp-Medizin, mit ihrem Vortrag „Sebastian Kneipps Erbe – Zeitlose Prinzipien für moderne Gesundheit“, und Dr. Hans-Georg Eisenlauer. Der Vizepräsident des Kneipp-Bundes spricht über „Das Gesundheitskonzept nach Kneipp – eine Investition in die Zukunft!“. Lüder Warnken ist dann am Freitag, 4. April, um 20 Uhr im Kursaal zu erleben. Eintrittskarten zu allen Veranstaltungen gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375).