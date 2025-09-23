Das Freibad wird für einen Tag zum Hundeparadies

Wer am Sonntag das Freibad Sonnenbüchl suchte, der musste sich nur am Lärm orientieren. Nein, kein fröhliches Kindergeschrei wie man vermuten könnte, sondern vielstimmiges, aufgeregtes Hundegebell. Denn an diesem Tag durften sie das Gelände nutzen. Die offizielle Badesaison im Wörishofer Freibad war zu Ende und die beiden Schwimmbecken wurden neu befüllt mit Wasser ohne Chlor.
Bad Wörishofen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden