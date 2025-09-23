Icon Menü
So süß! Erstes Hundeschwimmen im Freibad von Bad Wörishofen war ein voller Erfolg

Bad Wörishofen

Das Freibad wird für einen Tag zum Hundeparadies

Erstmals dürfen in Bad Wörishofens Freibad auch die Vierbeiner ins kühle Nass. Mensch und Tier sind gleichermaßen begeistert.
Von Ulla Gutmann
    Golden Retriever lieben Wasser, aber auch die vielen anderen Hunde hatten jede Menge Spaß im Wasser und beim Toben auf der Liegewiese, es war ihr Tag: Hundebadetag!
    Golden Retriever lieben Wasser, aber auch die vielen anderen Hunde hatten jede Menge Spaß im Wasser und beim Toben auf der Liegewiese, es war ihr Tag: Hundebadetag! Foto: Ulla Gutmann

    Wer am Sonntag das Freibad Sonnenbüchl suchte, der musste sich nur am Lärm orientieren. Nein, kein fröhliches Kindergeschrei wie man vermuten könnte, sondern vielstimmiges, aufgeregtes Hundegebell. Denn an diesem Tag durften sie das Gelände nutzen. Die offizielle Badesaison im Wörishofer Freibad war zu Ende und die beiden Schwimmbecken wurden neu befüllt mit Wasser ohne Chlor.

