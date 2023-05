Ikarus Festival 2023: Tickets, Line-up und Programm

Mit dem Frühling 2023 startet die Festival-Saison. Ab morgen findet wieder das Ikarus Festival für elektronische Tanzmusik statt. Alles zu Programm, Line-Up und Tickets finden Sie hier.

Ende Mai 2023 ist es wieder so weit: Das Ikarus Festival in Memmingerberg findet statt. Seit 2015 gibt es das Musikfestival auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes bei Memmingen und nach zwei Jahren Pandemie-Pause hatte es mit 75.000 Besuchern im Jahr 2022 sein großes Comeback. Auch dieses Jahr wird wieder mit zahlreichen Elektro-Fans gerechnet, die Lust auf Tanzen und Feiern haben.

Insgesamt befinden sich sieben unterschiedlich gestaltete Bühnen auf dem Festivalgelände, zum Teil sind diese in alten Fliegerhangars. Auf den Bühnen sind verschiedene Acts, deren Sounds sich im Genre unterscheiden. Obwohl elektronische Musik für manche immer gleich klingen mag, gibt es auch hier unterschiedliche Stilrichtungen. Am bekanntesten dürften der langsamere "House", der zackige "Techno" und der spirituell angehauchte "Goa" sein.

Wollen Sie mehr über das Ikarus Festival 2023 erfahren? In diesem Artikel haben wir alle Infos zu Termin, Line-Up, Programm und Tickets für Sie.

Termin: Wann ist das Ikarus Festival 2023?

Das Festival findet zwischen dem 26. und dem 29. Mai 2023 am Flughafen Memmingen statt. Los geht es um 14 Uhr. Wenn Sie wissen möchten, wie es auf dem Festival aussieht, können Sie sich das Aftermovie von 2022 ansehen:

Hier alle Infos zum Ikarus Festival 2023 im Überblick:

Was: Ikarus Festival 2023, elektronische Tanzmusik

Ikarus Festival 2023, elektronische Datum: 26. bis 29. Mai 2023

26. bis 29. Mai 2023 Uhrzeit: 14 bis 4 Uhr

14 bis 4 Uhr Wo: Industriestraße, 87766 Memmingerberg (ehemaliger Militärflugplatz)

Headliner und Line-up auf dem Ikarus Festival 2023

Dieses Jahr treten 120 Acts auf, außerdem gibt es für die Besucher eine Street Food Mile und Workshops. Im Folgenden haben wir eine Übersicht der Headliner und des Line-Ups für Sie, sortiert nach den sieben Bühnen.

Das sind die Headliner auf dem Ikarus Festival 2023:

Alle Farben

James Hype

Lost Frequences

Neelix

Paul Kalkbrenner

Scooter

Timmy Trumpet

Minos Tent hosted by Contact

Anfisa Letyago

Ann Clue

Boris Brejcha

Concious

Deborah De Luca

Deniz Bul

Joyhauser

Klaudia Gawlas

Kobosil

Moritz Hofbauer Live

Live Nina Kraviz

Pan-Pot

Reinier Zonneveld Live

Live Space 92

Sven Väth

Victor Ruiz

Olymp Stage Acts

Assjackers

Beachbag

Blasterjaxx

Brennan Heart

Da Tweekaz

Eelke Kleijn

Fät Tony

Gestört Aber Geil

Glockenbach

Hbz

Headhunterz

Jan Blomqvist

Le Shuuk

Lucas & Steve

Marten Hørger

Mausio

Morten

Ran-D

Sub Zero Project

Zero Project Vize

Nox Stage hosted by Hardshift

Act Of Rage

Rage Aftershock

Angerfist

Billx

D-Fence

Deadly Guns

Dimitri K

Dr. Peacock

Gpf

Hysta

Imperatorz

Lady Dammage

Major Conspiracy

Mandy

Maxtreme

Mc Dl

Mish

N-Vitral

Partyraiser

Rebelion

Rooler

Sub Sonik

The Purge

Warface

Hade Cage

999999999

Alignment

Basswell

Brutalismus 3000

Charlie Sparks

David Löhlein

Dyen

I Hate Models

In Verruf

Kalte Liebe Live

Lee Ann Roberts

Nico Moreno

Parallx

Patrick Mason

Regal

Rikhter Live

Shlømo

Somewhen

Trym

Forest Stage

Aka Aka

Argy

Daniel Jäger

Dirty Doering

Dominik Eulberg

Einmusik

Electronic Elephant

Format:B

Franca

Frida Darko

Gigee

Innellea

Kas:St

Mehr Is Mehr

Mila Stern

Recondite

Ron Flatter

Sonnensysteme

Tony Casanova

Township Rebellion

Onos Shelter

A.D.H.S.

Akki

Anna Reusch

Droplex

Felix Kröcher

Hozho

Klanglos

Layton Giordani

Mark Dekoda

Mha Iri

Nick Schwenderling

Nusha

Oliver Schories

Pappenheimer

Pleasurekraft

Stella Bossi

T78

Third Person

Xenia

Medusa Jungle

4i20

Blastoyz

Fabio Fusco

Ghost Rider

Gonzi

Hatikwa

Indira Paganotto

Klopfgeister

Liquid Soul

Mandragora

Omiki

Pettra

Pribe

Ranji

Shanti People

Vegas

Programm auf dem Ikarus Festival 2023

Das ist das Line-up am Freitag, 26. Mai 2023:

Headliner: Paul Kalbrenner, Timmy Trumpet

Paul Kalbrenner, Timmy Trumpet Minos Tent hosted by Contact: Joyhauser, Klaudia Gawlas , Kobosil, Nina Kraviz, Pan-Pot

Joyhauser, , Kobosil, Nina Kraviz, Pan-Pot Olymp Stage Acts: Blasterjaxx, Eelke Kleijn , Hbz, Jan Blomqvist , Mausio

Blasterjaxx, , Hbz, , Mausio Nox Stage hosted by Hardshift: Aftershock, D-Fence, Deadly Guns, Dimitri K, Maxtreme, Mc Dl, N-Vitral, Rebelion, Rooler, Warface

Aftershock, D-Fence, Deadly Guns, Dimitri K, Maxtreme, Mc Dl, N-Vitral, Rebelion, Rooler, Warface Hade Cage: Alignment, David Löhlein , Kalte Liebe Live, Nico Moreno , Rikhter Live, Shlømo, Trym

Alignment, , Kalte Liebe Live, , Rikhter Live, Shlømo, Trym Forest Stage : Aka Aka , Electronic Elephant, Format:B, Franca , Mehr Is Mehr, Mila Stern , Township Rebellion

, Electronic Elephant, Format:B, , Mehr Is Mehr, , Township Rebellion Onos Shelter: Anna Reusch , Hozho, Klanglos, Mark Dekoda, Nusha, Stella Bossi , Stel

, Hozho, Klanglos, Mark Dekoda, Nusha, , Stel Medusa Jungle: 4i20, Gonzi, Mandragora, Shanti People, Vegas

Das ist das Line-up am Samstag, 27. Mai 2023:

Headliner: James Hype, Lost Frequencies

James Hype, Lost Frequencies Minos Tent hosted by Contact: Anfisa Letyago, Deborah De Luca , Reinier Zonneveld Live, Space 92, Sven Väth , Victor Ruiz

Anfisa Letyago, Deborah De , Live, Space 92, , Olymp Stage Acts: Bassjackers, Beachbag, Brennan Heart , Da Tweekaz, Gestört Aber Geil, Lucas & Steve, Marten Hørger, Sub Zero Project

Bassjackers, Beachbag, , Da Tweekaz, Gestört Aber Geil, Lucas & Steve, Marten Hørger, Zero Project Nox Stage hosted by Hardshift: Angerfist , Billx, Gpf, Imperatorz, Lady Dammage, Mandy, Mc Dl, The Purge

, Billx, Gpf, Imperatorz, Lady Dammage, Mandy, Mc Dl, The Purge Hade Cage: Basswell, Brutalismus 3000, Charlie Sparks , I Hate Models, In Verruf, Lee Ann Robert

Basswell, Brutalismus 3000, , I Hate Models, In Verruf, Lee Ann Robert Forest Stage : Daniel Jäger , Dirty Doering , Dominik Eulberg , Einmusik, Frida Darko , Gigee, Ron Flatter , Tony Casanova

, , , Einmusik, , Gigee, , Tony Casanova Onos Shelter: A.D.H.S., Droplex, Layton Giordani , Mha Iri, Pleasurekraft , Third Person, Xe

A.D.H.S., Droplex, , Mha Iri, , Third Person, Xe Medusa Jungle: Fabio Fusco , Ghost Rider , Liquid Soul, Omiki, Pribe, Ranji

Das ist da Line-up am Sonntag, 28. Mai 2023:

Headliner: Alle Farben, Neelix, Scooter Live

Alle Farben, Neelix, Scooter Live Minos Tent hosted by Contact: Ann Clue, Boris Brejcha , Concious, Deniz Bul , Moritz Hofbauer Live

Ann Clue, , Concious, , Live Olymp Stage Acts: Fät Tony, Glockenbach, Headhunterz, Le Shuuk, Morten, Ran-D, Vize

Fät Tony, Glockenbach, Headhunterz, Le Shuuk, Morten, Ran-D, Vize Nox Stage hosted by Hardshift: Act Of Rage, Dr. Peacock, Hysta, Major Conspiracy, Maxtreme, Mc Dl, Mish, Partyraiser, Sub So

Rage, Dr. Peacock, Hysta, Major Conspiracy, Maxtreme, Mc Dl, Mish, Partyraiser, So Hade Cage: 999999999, Dyen, Parallx, Patrick Mason , Regal, Somewhen

999999999, Dyen, Parallx, , Regal, Somewhen Forest Stage : Argy, Delia Plangg , Innellea, Kas:St, Recondite, Sonnens

Argy, , Innellea, Kas:St, Recondite, Sonnens Onos Shelter: Akki, Felix Kröcher , Nick Schwenderling, Oliver Schories , Pappenheimer, T78

Akki, , Nick Schwenderling, , Pappenheimer, T78 Medusa Jungle: Blastoyz, Hatikwa, Indira Paganotto, Klopfgeister, Pettra

Ikarus Festival 2023: Das kosten die Tickets, Parken und Camping

Die Ticket-Preise für das Ikarus Festival 2023 variieren je nach "Rang" und sind günstiger, wenn man früher bucht. Es gibt unterschiedliche Preisstufen und Leistungen. Kommt man mit dem Auto, muss man Parkgebühren zahlen. Die Preise im Überblick (Stand: 7.5.2023):

Ticket Preis Full Weekend Basic Parken A (sehr nah am Campingeinlass) 23,50 Euro Full Weekend Basic Parken B (weiter weg vom Campingeinlass) 18,50 Euro Tagesparken Freitag 9 Euro Tagesparken Samstag 9 Euro Tagesparken Sonntag 9 Euro

Es gibt außerdem unterschiedliche Tickets für den Festival-Zugang. Mit den "Full Weekend"-Tickets erhält man Eintritt zum Festivalgelände von Freitag bis Sonntag, je zwischen 14 Uhr nachmittags und 4 Uhr morgens. Der Einlass ist ab ab 18 Jahren.

Ticket Preis Full Weekend - Letzte Preisstufe 172,90 Euro pro Person Full Weekend - Gruppentickets ab 4 Personen 168,90 Euro pro Person Full Weekend - Gruppentickets ab 8 Personen 162,90 Euro pro Person

Das "Full Weekend Premium"-Ticket ist für Festival-Profis. Damit erhält man zusätzliche "Stage Plus"-Leistungen, wie einen direkten Zugang zu den Bühnen und Podesten für eine bessere Sicht auf das Gelände. Außerdem darf man die Premium-WC-Container nutzen und erhält erleichterten Einlass am Camping Platz.

Ticket Preis Full Weekend Premium Ticket - Letzte Preisstufe 244,90 Euro pro Person

Will man nur ein einem bestimmten Tag aufs Festival, kann man auch ein Tagesticket oder ein Tagesticket-"Premium" kaufen. Für letzteres gelten dieselben Vorteile wie für das "Full Weekend Premium"-Ticket.

Ticket Preis Tagesticket Freitag 74,90 Euro pro Person Tagesticket Samstag 79,90 Euro pro Person Tagesticket Sonntag 74,90 Euro pro Person Tagesticket Premium Freitag 129,90 Euro pro Person Tagesticket Premium Samstag 139,90 Euro pro Person Tagesticket Premium Sonntag 129,90 Euro pro Person

Neben dem Ticket, das einem Zugang zum Festivalgelände gewährt, gibt es außerdem Camping-Tickets für alle drei Tage. Das Camping ist nur in Verbindung mit einem Full Weekend Ticket gültig. Beim Zutritt zum Camping Gelände fallen zusätzlich 15 Euro Müllpfand pro Person an, wovon man am Ende 10 Euro bei Abgabe der Müllbeutel zurückerhält.

Ticket Preis Camping (Zelt) 49,90 Euro Camping (Wohnmobil) 79,90 Euro

Will man extra luxuriös und komfortabel campen, kann man auf der Ikarus-Website in Kombination mit dem Camping-Ticket ein Zelt oder eine Hütte im Ikarus Village mieten. Die Preise liegen zwischen 600 und 1300 Euro. Zusätzlich kann man dort Getränke vorbestellen und für 7 bis 31 Euro private Schließfächer für Wertsachen mieten.