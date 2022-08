Das Bauernhofmuseum baut an seiner Zukunft

Plus Rund 29.000 Interessierte besuchten im Jahr 2021 das Bauernhofmuseum in Illerbeuren. Um laufende Arbeiten und den Fortschritt bei der Erweiterung ging es im Zweckverband.

Mit rund 29.000 Besuchern – rund 6000 mehr als im Vorjahr – hat der Zweckverband Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren im Jahr 2021 trotz Corona ein positives Ergebnis erzielt. „Insgesamt ein sehr erfolgreiches Jahr“, bilanzierte Museumsleiter Bernhard Niethammer bei der jüngsten Sitzung. Im laufenden Jahr fanden bisher 14.525 Besucher den Weg nach Illerbeuren, allein der Tag der Volksmusik lockte rund 1700 Interessierte.