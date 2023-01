Diese Schafe gibt es nur noch im Unterallgäu

Ciktaschafe gehören zu einer uralten Rasse. In Deutschland gibt es sie nur noch im Bauernhofmuseum Illerbeuren. Allerdings werden die Tiere auch dort verschwinden.

Es ist eine Geschichte über „die Letzten ihrer Art“ in Deutschland. Und es ist eine Geschichte, die aufzeigt, wie sich unsere Bedürfnisse und die Landwirtschaft verändert haben. Erzählt wird sie von einer Gruppe kleiner Schafe, die im Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren zuhause sind. Die stellvertretende Leiterin Gudrun Thiel spricht mit Zuneigung über die feingliedrigen, geländegängigen Ciktaschafe und deren ruhiges Wesen: „Sie sind sehr still und friedlich.“ Doch ihre Zeit geht zu Ende.

Die Rasse ist alt: Das verraten laut Thiel etwa die gerollten Hörner der Böcke. Ahn dieser Tiere ist „eines der Urschafe“, das Zaupelschaf. Es gilt als ursprüngliche Schafrasse Süddeutschlands und wird 1536 erstmals in einem Dokument erwähnt. Die genügsamen Vierbeiner hatten grobe, filzige Wolle und kamen auch mit nassem Boden und schlechtesten Weidebedingungen zurecht. Sie begleiteten bayerisch-schwäbische Auswanderer ab dem 17. Jahrhundert beim Aufbruch in östliche Gebiete wie Ungarn. Das Land ist neben Illerbeuren das zweite bekannte Gebiet, wo es noch Ciktaschafe gibt.

Für die Zucht müssten Schafe aus Ungarn importiert werden

Vor etwas mehr als 20 Jahren kam es dann zum Re-Import: Noch ehe Illerbeuren seine Partnerschaft mit der Gemeinde Vértestolna besiegelte, zogen Schafe von dort ins Bauernhofmuseum ein. Doch der Versuch hat in eine Sackgasse geführt. Um Inzest zu vermeiden und zugleich die Rasse in ihren ursprünglichen Merkmalen zu bewahren, bräuchte es nach Thiels Worten Tiere aus anderen Zuchten, die „frisches Blut“ mitbringen. Die müssten aus Ungarn geholt werden und entsprechende Papiere besitzen. Denn wo „Cikta“ draufsteht, dürfte logischerweise nur „Cikta“ drinstecken. Allerdings ist das laut der stellvertretenden Museumsleiterin kaum zu gewährleisten, weil die Tiere in Ungarn oft nicht mehr reinrassig sind. So waren es in der Vergangenheit auch die Illerbeurer Schafe, die ungarischen Veterinärmedizinern Daten für Doktorarbeiten lieferten. Selbst wenn sich in Ungarn geeignete Tiere finden ließen: Auf dem Weg ins Unterallgäu müssten sie einige Strapazen durchstehen, gibt Thiel zu bedenken. Zum Beispiel „Tiertransporte, die nicht unseren Standards entsprechen“. Danach den Aufenthalt in Quarantäne. Die Museumsleitung stellte sich die Frage: „Wollen wir das – bloß, damit wir unseren Gästen Ciktaschafe zeigen können?“ Und sie beantwortete das mit Nein. „Wir haben uns entschieden, das Tierwohl an die erste Stelle zu setzen“, sagt Thiel. „Wir sind auch kein Zoo. Wir zeigen zwar alte Haustierrassen, aber wir sind nicht für den Erhalt gefährdeter Rassen zuständig.“

Zumal es nicht nur schwierig ist, an neue Tiere zu kommen, sondern auch Abnehmer für die eigenen zu finden. Diese Erfahrung haben die Verantwortlichen beim Museum mehr als einmal gemacht. „Kein Schafzüchter will sie haben. Wir sind herumgelaufen und haben sie angepriesen wie Sauerbier“, erzählt Thiel. Das hängt auch damit zusammen, dass es an anderer Stelle genauso ist: Bei einem Schlachtgewicht von zwölf Kilogramm winken Schlachter ab – zu groß sind Aufwand und Kosten, zu klein ist im Verhältnis der Ertrag. „Es rentiert sich einfach nicht“, fasst Thiel zusammen.

Das Fell der Schafe ist zu grob und zu fest für den Markt

Ebenso wenig besteht Interesse an der eher festen und groben Wolle, denn heutzutage ist feinere Qualität gefragt. „Unsere Wolle ist zu drahtig – ein Pelz, gemacht zum Überleben im Freien.“ Auch ein Resultat der Robusthaltung im Museum, die auch die Widerstandsfähigkeit und Gesundheit alter Haustierrassen bedingt. „Wir sind da nicht wirtschaftlich und müssen es Gott sei Dank auch nicht sein“, sagt Thiel. Darum ist Platz für das Augsburger Huhn, das in seinen Ansprüchen zwar „völlig unkompliziert“ ist, aber eher sporadisch Eiern legt. Und darum ist Zeit dafür, dass die Kälber des Allgäuer Braunviehs ein Jahr lang am Euter der Mutter trinken. Moderne Landwirtschaft könne bei Preisdruck, ökonomischen Zwängen und angesichts dessen, was sie leisten soll, nicht mehr so aussehen, sagt Thiel. Aber das Aussterben mancher alter Nutztierrassen sei daher eben auch kein Zufall.

Die Ciktaschafe können zwischen zehn und 20 Jahre alt werden – dem Museum bleiben sie also noch eine Weile erhalten. Die Böcke werden jedoch aus der Gruppe genommen und verkauft. Nach und nach soll sich so die Zahl auf natürliche Weise reduzieren. Bis auf Null.

Nachfahren des Zaupelschafs werden trotzdem noch zu sehen sein. Anschaffen will das Museum Waldschafe, die ebenfalls auf die mittelalterliche Rasse zurückgehen und als gefährdet eingestuft sind. Davon gibt es noch etwa 1500 Zuchttiere in Deutschland.