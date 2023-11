Eine etwas andere Martinsgans: Illerbeurer Museum versteigert gefiederten Nachwuchs

Weil es im Stall zu voll wird, versteigert das Freilichtmuseum am 11. November sieben Gänse und Ganter. Was es zum Saisonfinale sonst noch zu erleben gibt.

Einen wahren Tierbabyboom erlebte das Schwäbische Freilichtmuseum im Frühjahr. Das betraf auch die bayerischen Landgänse. Sieben Küken zogen die vier Altgänse auf. Der Winterstall des Museums ist für eine solche Gänseschar allerdings nicht ausgelegt. „Daher suchen wir für unsere Gänsekinder ein neues Zuhause“, sagt Gudrun Thiel, Leiterin der Abteilung Landwirtschaft des Museums. Die Tiere seien freundlich und an Besucher gewöhnt, sie werden daher schnell zutraulich. „Unsere Landgänse sind Weidegänse und sollten auch entsprechend gehalten werden. Sie können zum Beispiel in der Landschaftspflege eingesetzt werden.“

Die Landgänse des Freilichtmuseums gelten als äußerst robust und genügsam und kommen in verschiedenen Farbschlägen vor. Ein ausgewachsener Ganter wiegt bis zu sechs Kilo, die Gans bringt bis zu fünf Kilo auf die Waage. Ob es sich bei den Junggänsen um Gänse oder Ganter handelt, steht noch nicht fest. „Da sie erst sieben Monate alt sind, kann sogar unser Landwirt das Geschlecht nur erraten“, erklärt Thiel. Und fügt schmunzelnd hinzu: „Wir haben ihnen daher Doppelnamen verpasst.“ Die Tiere hießen nun männlich und weiblich zugleich: Maria und Josef, Paul und Paula, Martin und Martina, Apoll und Apollonia, Jorinde und Joringel, Johann und Johanna, Cindy und Bert.

Beliebter Leonhardiritt in Illerbeuren steht am Sonntag an

Damit die Tiere in gute Hände kommen, findet am Samstag, 11. November, zwischen 14 Uhr und 16 Uhr eine Versteigerung statt. Wer auf eine Gans bieten möchte, sollte entsprechend Bargeld und Transportkisten mitbringen. Von den sieben Junggänsen sollen jedoch nur sechs versteigert werden, bei der siebten handelt es sich um einen sogenannten „Kümmerer“. „Auch im Tierreich gibt es körperliche Behinderungen“, sagt Thiel. „Für diese Gans wünschen wir uns ein gutes Zuhause und werden sie daher an Halter mit Bestplatz auf Lebenszeit verschenken.“ Der Erlös der Versteigerung soll an eine Tierschutzeinrichtung gespendet werden.

Bevor das Freilichtmuseum Ende November bis Anfang März seine Pforten schließt, gibt es noch einiges zu erleben. So findet am Sonntag, 12. November, der beliebte Leonhardiritt statt. Dieser traditionelle Pferdeumritt wird vom Verein Heimatdienst Illertal organisiert. Die Reiterprozession zieht einmal durch das Dorf Illerbeuren, zum Schluss werden die Tiere an der Kapelle Hettisried auf dem Museumsgelände gesegnet. Für Bewirtung sorgt die Narrenzunft Illerwinkel.

Und noch ein Blick nach vorne: Am letzten Novemberwochenende (25. und 26. November) wird es im Freilichtmuseum vorweihnachtlich. In der Weihnachtswerkstatt können groß und klein traditionelles Handwerk erleben und in gemütlicher Atmosphäre bei Glühwein und Punsch zusammen basteln und werken.