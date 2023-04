Illerbeuren

12:00 Uhr

Freilichtspiel im Bauernhofmuseum: Wie die Anfänge im Jahr 1948 aussahen

Erstmals wurde das Illerbeurer Freilichtspiel im Jahr 1948 aufgeführt. Rudi Fickler, dessen Vater das Stück einst geschrieben hat, erinnert sich an die Anfänge.

Plus Alle 25 Jahre spielt das Dorf Illerbeuren seine Geschichte. Heuer ist es wieder soweit. Wer der Schöpfer des Stücks ist und wie frühere Aufführungen abliefen.

"Ein Dorf spielt seine Geschichte": Das ist auf dem Flyer des Heimatdienstes für das Freilichtspiel zu lesen, das alle 25 Jahre und damit auch heuer wieder im Bauernhofmuseum in Illerbeuren aufgeführt wird. Jetzt hat der Kartenvorverkauf begonnen. Premiere ist am Samstag, 1. Juli. Auf die Entstehung des Festspiels und frühere Aufführungen blickt Dr. Rudolf Fickler, Sohn des Autors, zurück.

Illerbeurer Freilichtspiel: Stück entstand einst zur 1000-Jahr-Feier

Geschrieben wurde das "Illerbeurer Festspiel" anlässlich der 1000-Jahr-Feier Illerbeurens von dem ehemaligen Landtagsabgeordneten Jakob Fickler. Er nannte es "Der Dreißigjährige Krieg in Illerbeuren (1618-1648)" und beschrieb die Geschichte in zehn Bildern: Die Dorfbewohner und Bauern müssen sich mit einer neuen Herrschaft arrangieren, sie erleben, wie nacheinander die Schweden und die kaiserlichen Truppen in den Ort einziehen, ihn ausplündern und verwüsten.

