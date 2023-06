Illerbeuren

Freilichtspiele Illerbeuren: Die Anspannung bei den Akteuren steigt

Von Kurt Kraus

Die Freilichtspiele in Illerbeuren feiern am 1. Juli Premiere. Mittlerweile proben die Akteure bereits in ihren Kostümen und sind professionell geschminkt.

So langsam steigt die Anspannung bei den Verantwortlichen für die Freilichtspiele in Illerbeuren, die heuer nach 1948, 1973 und 1998 zum vierten Mal aufgeführt werden. „Schwedenkrieg und Hexenwahn – der Dreißigjährige Krieg in unserer Heimat“ heißt das Stück, das am 1. Juli auf dem Gelände des Bauernhofmuseums Premiere feiert und anschließend vier Wochen lang jeweils mittwochs, freitags und samstags aufgeführt wird. Rund 300 Personen sind vor oder hinter den Kulissen mit dem Freilichtspiel beschäftigt, darunter etwa 180 Darstellerinnen und Darsteller, allesamt Laien, die in Kronburg, Lautrach oder Legau wohnen oder etwas außerhalb des Illerwinkels zu Hause sind. Maskenbildnerinnen leisten ganze Arbeit Mittlerweile wird auf dem Gelände des Bauernhofmuseums vor der bereits fertiggestellten Kulisse geprobt. Regisseur Richard Aigner bittet alle Akteure, schon mal in ihren historischen Gewändern, Uniformen und Kostümen zur Probe zu kommen. Dabei werden die Schauspielerinnen und Schauspieler auch erstmals komplett geschminkt. Der eine oder andere, der seinen Nachbarn oder Bekannten eigentlich gut kennt, muss jetzt durchaus etwas genauer hinschauen, um zu erkennen, wer tatsächlich hinter der Maske oder unter der Perücke steckt. Die Maskenbildnerinnen Iris Frey, Anne Klinkhammer, Tanja Hörmann und Marianne Kaulfersch verrichten ganze Arbeit. Zum Team der Schminkerinnen gehören außerdem Simone Steinhage, Jenny Baack-Rabus und Sabine Bayer. Lob von Regisseur Richard Aigner „Wir kämpfen uns heute mal durch“, erklärt Regisseur Aigner zu Beginn, und meint damit das gesamte Stück, „auch wenn einige fehlen.“ Er werde, kündigt er an, die fehlenden Rollen reinlesen, so gut es eben gehe. Alle sollten Geduld haben. Es ist spürbar, dass alle konzentriert bei der Sache sind. Auch wenn die Texte noch nicht hundertprozentig sitzen. Die Stimmung ist gut, die Akteure haben unverkennbar großen Spaß. Immer wieder springt Aigner auf und gibt Anweisungen. Es geht ihm um Details: Die eine soll etwas dramatischer sprechen, der andere soll seine Position ein wenig verändern, sodass ihn die Zuschauer besser sehen und hören können. Am Ende eines Bildes lobt Aigner: „Das war toll! Könnt ihr euch das merken?“, fragt er und lacht. Bei den Aufführungen wird die Geschichte des Freilichtspiels den Zuschauerinnen und Zuschauern in zehn Bildern vorgespielt. "Hexe" wird bei den Freilichtspielen Illerbeuren verbrannt Das heimatkundliche Laienspiel über den Dreißigjährigen Krieg zu Beginn des 17. Jahrhunderts, frei nach Jakob Fickler, erzählt vom Leben und Leiden der Vorfahren. Die „Bauern von Beuren“ müssen sich zuerst mit der neuen Herrschaft von Kronburg anfreunden, werden von den Schweden überfallen und danach von den kaiserlichen Soldaten drangsaliert, die ihnen eigentlich helfen sollten. Schuld an Tod und Hunger der Menschen soll die „Hexe“ Anna Daluska sein, eine Flüchtlingsfrau, die in diesem Jahr von Christine Rank gespielt wird. Sie wird schließlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und trotzdem wird das Dorf von der Pest heimgesucht. Dann aber findet sich ein junges Paar und verbreitet mit seiner Liebe die Hoffnung auf einen Neubeginn. 486 Sitzplätze gibt es auf der Tribüne in Illerbeuren. Karten können über die Homepage des Heimatdienstes Illertal bestellt oder im Allgäu-Lädele „Blaues Gelb“ in Legau erworben werden.

