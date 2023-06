Historische Bauten und Handwerkskunst im Fokus von Illerbeuren

Eine Woche rund um das Thema „Bauen“ findet im Juni im Bauernhofmuseum in Illerbeuren statt. Die Programmpalette reicht von Vorträgen über Musik hin zu Workshops.

Eine Themenwoche „Bauen“ findet vom 16. bis 25. Juni im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren statt. Es geht unter anderem um die Frage: Was erzählen uns altbewährte Handwerkstechniken über das Leben und Arbeiten von früher und was genau können wir daraus für die Zukunft lernen?

Zum Auftakt startet das Bauernhofmuseum in Kooperation mit dem Architekturforum Allgäu am 16. Juni, um 13.30 Uhr, in die Themenwoche. Die Veranstaltung trägt den Titel „Stallbauten. Teil unserer Kulturlandschaft“. Es geht neben Fragen rund um Tierwohl und die Produktion hochwertiger Lebensmittel auch um den Vorbildcharakter guter Architektur im Bereich des Stallbaus. Mit Beginn der Themenwoche werden auch Gesellinnen und Gesellen auf Wanderschaft erwartet, aber auch Altgesellen und Meister, die inzwischen heimisch geworden sind, können sich im Laufe des Tages, jedoch spätestens ab 16 Uhr, im Museumsdorf einfinden.

In Illerbeuren kann man sehen, wie früher gebaut wurde

„Die Themenwoche ‚Bauen’ wurde ins Leben gerufen, um unseren zahlreichen Baustellen in diesem Jahr Rechnung zu tragen und Besucherinnen und Besuchern das immense Spektrum historischer Bauweise und traditioneller Handwerkskunst näherzubringen“, sagt Museumsleiter Bernhard Niethammer. Das traditionelle Handwerk spielt auch im Sommerkino eine zentrale Rolle. Am 22. Juni zeigt das Museum ab 21.30 Uhr den Film „Auf der Walz“ von Regisseurin Julia Daschner. In ihrem Film aus dem Jahr 2009 geht Daschner der Frage nach, warum junge Leute sich heutzutage noch entscheiden, als Handwerker auf Wanderschaft zu gehen.

Mit Cello, Gesang, Gitarre und Fußpercussion sind Serena und Jared alias die „Stangenbohnen Partei“ über die Grenzen des Allgäus hinaus bekannt und unterwegs. Am 22. Juni machen sie um 19 Uhr Station im Freilichtmuseum Illerbeuren und werden die Gäste mit einer Mischung aus Folk, Country und Bluegrass, Oldtime Jazz, Swing, aber auch Klassik und Rock begeistern. Am 23. Juni geht Dr. Rolf-Bernhard Essig um 19 Uhr Redensarten aus dem Handwerk bei einem Kabarettabend auf den Grund.

Weitere Termine im Überblick:

17. Juni: Workshops Klimabewusstes Bauen, Lehmwickel und -bild selbst herstellen.

17./18. Juni: Energieberatung durch das Energie- & Umweltzentrum Allgäu (eza).

20. bis 23. Juni: Sanierung Bauernhaus Messhofen. Maurer und Zimmerer bei der Arbeit.

21. Juni, 16 Uhr: Offene Führung und Baustellenbesichtigung.

23. Juni, 10 Uhr: Offene Führung und Bauwagenausstellung.

24. Juni, Walking Act mit den „Streifenhörnchen“: Ab 11 Uhr musikalische Mini-Programme im Gelände.