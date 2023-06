17:00 Uhr

Im Ulrichsjahr fährt in Bad Wörishofen der St.-Ulrichs-Express

Plus Franz Bucher baut in Bad Wörishofen als Alltagsmaterialen den St.-Ulrichs-Express. Er war das Highlight beim Fest der Ulrichsgemeinde.

Von Helmut Bader

Das Bistum Augsburg feiert heuer das Ulrichsjahr - und passend dazu gibt es in Bad Wörishofen jetzt den St.-Ulrichs-Express. Das Gefährt war das Highlight beim Pfarrfest der St.-Ulrichs-Gemeinde. Gebaut hat es Franz Bucher.

Nicht nur in der Stadt wurde am letzten Wochenende groß gefeiert, in der Gartenstadt fand am Sonntag im eher familiären Kreis das beliebte Pfarrfest statt, das ebenfalls erfreulich viele Besucher anzog. Im von Pfarrer Andreas Hartmann zelebrierten und von Daniela Maier und dem Familienchor mitgestalteten Festgottesdienst betonte dieser das gute Zusammengehörigkeitsgefühl in der Pfarrgemeinde, appellierte aber auch, dass sich hier noch mehr Gemeindemitglieder einbringen mögen. Außerdem wurden in diesem Rahmen die beiden Oberministranten Sebastian Marz und Jonas Jenewein verabschiedet.

