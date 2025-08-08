Neue Wohnform: In Bedernau sollen Mini-Häuser entstehen

Leerstehende, stattliche Bauernhäuser mitten im Ortskern – dieses Bild ist auch in unserer Region keine Seltenheit mehr. Was tun mit einem Haus, das man geerbt hat, aber selbst nicht nutzen kann oder will? Das fragten sich auch Ulrich Haggenmüller und sein Vater, nachdem der Opa ihnen sein Haus vermacht hatte. Die Fläche „irgendwie sinnvoll nutzen“, mit dieser Idee fing alles an. Wohnraum wollten sie zur Verfügung stellen, doch es sollte kein liebloser Häuserblock werden, der errichtet wird, da waren sich die beiden schnell einig. Sie machten sich auf die Suche nach Möglichkeiten, stießen auf die Modulhäuser der Zimmerei Heckel aus Herretshofen bei Babenhausen und wollen damit nun anderen Menschen den Traum vom Häuschen erfüllen.

