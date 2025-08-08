Icon Menü
In Bedernau sollen Mini-Häuser entstehen – die neue Wohnform kommt gut an

Bedernau

Neue Wohnform: In Bedernau sollen Mini-Häuser entstehen

Anstelle eines leer stehenden Bauernhauses sollen drei Modulhäuser gebaut und vermietet werden. Das Ziel der Bauherren: der Ortskern mehr zu beleben.
Von Melanie Lippl
    In Bedernau will ein Bauherr drei Modulhäuser mit Garagen und Technikraum errichten.
    In Bedernau will ein Bauherr drei Modulhäuser mit Garagen und Technikraum errichten. Foto: Zimmerei Heckel

    Leerstehende, stattliche Bauernhäuser mitten im Ortskern – dieses Bild ist auch in unserer Region keine Seltenheit mehr. Was tun mit einem Haus, das man geerbt hat, aber selbst nicht nutzen kann oder will? Das fragten sich auch Ulrich Haggenmüller und sein Vater, nachdem der Opa ihnen sein Haus vermacht hatte. Die Fläche „irgendwie sinnvoll nutzen“, mit dieser Idee fing alles an. Wohnraum wollten sie zur Verfügung stellen, doch es sollte kein liebloser Häuserblock werden, der errichtet wird, da waren sich die beiden schnell einig. Sie machten sich auf die Suche nach Möglichkeiten, stießen auf die Modulhäuser der Zimmerei Heckel aus Herretshofen bei Babenhausen und wollen damit nun anderen Menschen den Traum vom Häuschen erfüllen.

