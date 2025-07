79-jährige Kundin schlägt auf Verkäuferin ein

Am Montagmorgen ist es in einem Discounter in der Landsberger Straße in Mindelheim zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 79-jährigen Kundin und einer 56 Jahre alten Verkäuferin gekommen. Die laut Polizei „psychisch auffällige Kundin“ habe begonnen, im Laden zu schreien, woraufhin die Angestellte sie beruhigen wollte. Die 79-Jährige schlug daraufhin der Verkäuferin zweimal ins Gesicht, wie es im Polizeibericht heißt. Glücklicherweise wurde die Angegriffene nur leicht verletzt. Die Seniorin erhielt einen Platzverweis und ein Hausverbot und verließ daraufhin den Discounter.

