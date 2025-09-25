Hightech-Waffe aus Bayern: Helsing präsentiert sein autonomes Kampfflugzeug

Wenn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kommt und dann auch noch den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sowie den bayerischen Europaminister Eric Beißwenger im Schlepptau hat, muss es sich schon um eine besondere Veranstaltung handeln. Eine solche war die Präsentation des „CA-1 Europa“ – des autonomen Kampfflugzeugs der Firma Helsing, das bei der Helsing-Tochter Grob Aircraft in Mattsies vorgestellt wurde.

Axel Schmidt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86874 Tussenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kampfflugzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis