Infopoints: Bürgerversammlungen in neuem Format

Im November und Dezember finden in allen Ortsteilen der Stadt Bad Wörishofen die jährlichen Bürgerversammlungen statt. Dieses Jahr gibt es eine Neuerung. „Um Einzelprobleme und persönliche Anliegen direkt mit den zuständigen Abteilungsleitern im Rathaus besprechen zu können, gibt es am Anfang der Versammlung Infopoints“, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

An den Infopoints können die Bürgerinnen und Bürger mit Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) und den Leitungen der städtischen Abteilungen ins Gespräch kommen und „so Informationen aus erster Hand bekommen beziehungsweise. ihre Anliegen direkt beim richtigen Ansprechpartner“ vorbringen. Um hierfür genügend Zeit einzuräumen, starten die Bürgerversammlungen in diesem Jahr einheitlich bereits um 19 Uhr. „Im Anschluss an den Dialog mit den Abteilungsleitern gibt es wie üblich einen Bericht des Ersten Bürgermeisters und die Möglichkeit für Nachfragen zum Bericht“, heißt es weiter. (mz)

Die Termine der Bürgerversammlungen:

• Gartenstadt: Donnerstag, 6. November, um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Ulrich, Litauenplatz 3.

• Stockheim: Donnerstag, 13. November, um 19 Uhr im Gasthof Adler, Dorfstraße 50

• Kernstadt: Dienstag, 25. November, um 19 Uhr im Kursaal, Hauptstraße 160

• Dorschhausen: Dienstag, 2. Dezember, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Farnweg 1

• Schlingen: Donnerstag, 11. Dezember, um 19 Uhr im Goldenen Rössle, Allgäuer Straße 20

• Kirchdorf: Mittwoch, 17. Dezember, um 19 Uhr in der Alten Schule, Schulhofstraße 8