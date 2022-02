Interview

11:55 Uhr

Chef der Kreishandwerkerschaft: "Das Handwerk hat ein Imageproblem"

Plus Zu wenige Fachkräfte, Lieferengpässe, steigende Kosten: Wie es den Handwerksbetrieben im Unterallgäu geht und wie man dem Fachkräftemangel entgegentreten könnte.

Von Dominik Schätzle

Fachkräftemangel, steigende Energie- und Materialkosten: Die Betriebe in der Region stehen vor großen Herausforderungen. Seit Beginn der Corona-Pandemie kommt es zusätzlich auch noch zu enormen Lieferengpässen. Herr Vogt, Sie haben als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim, einen guten Überblick: Wie stark sind die regionalen Unternehmen noch von Lieferengpässen betroffen?



Gottfried Voigt: Es gibt nach wie vor Bereiche, in denen sie sich stark auswirken: Alles was mit Elektronik zu tun hat oder dem Zuliefererhandwerk. Es gibt auch immer noch Versorgungsengpässe und längere Lieferzeiten bei Stahl. Bei Holz und Holzprodukten hatte sich die Lage im Herbst ein wenig entspannt. Derzeit ziehen die Preise jedoch schon wieder an und reduzieren die Verfügbarkeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen