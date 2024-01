Interview

Kabarettist Jürgen Kirner freut sich über eine gehörige Portion Feinde

Plus Vollblut-Kabarettist Jürgen Kirner nimmt kein Blatt vor den Mund, egal um welches Thema es sich handelt. Am 10. Januar kommt er mit der Couplet-AG nach Bad Wörishofen.

Die Couplet-AG feiert ihr 30-jähriges Bestehen, 1993 fand die Premiere des ersten Live-Programms „Gemeinsam sind wir unausstehlich“ statt. Sind sie immer noch unausstehlich?



Jürgen Kirner: Das ist der Sinn und Zweck, sonst kann ich gleich zu Hause auf der Couch bleiben. Für mein Dafürhalten ist es die Aufgabe eines Kabarettisten, unangenehm zu sein, Dinge zu reflektieren, Missstände innerhalb der Gesellschaft aufzuzeigen und satirisch zu verarbeiten.

Was hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten auf den Kabarettbühnen verändert?



Kirner: Die Auffassung, was Kabarett eigentlich ist, hat sich verändert. Kabarett ist für mich eine satirische Kritikform. Wenn ich zu banale Witze oder Zwischenmenschliches erzähle, ist das für mich kein Kabarett. Die Schar der Comedians ist noch größer und der Anspruch an Unterhaltung ein anderer geworden. Früher hat man sich mehr Zeit genommen, kabarettistische Inhalte zu reflektieren. Heute genügt schon eine halblaue Pointe, um die Menschen zu unterhalten, vieles ist oberflächlicher geworden.

