Kneipp für Kinder: "Man kann schon im Babyalter anfangen"

Plus Claudia Sachon aus Bad Wörishofen weiß, wie man mit Kneipp unruhigen Babys zu erholsamem Schlaf verhilft. Es ist einer von vielen Tipps der Kneipp-Expertin.

Seit 26 Jahren beschäftigen Sie sich intensiv mit der Lehre Kneipps. Warum sollte man Kneipp bereits in das Leben von Kindern integrieren?



Claudia Sachon: Schon Pfarrer Kneipp sagte: Lernt das Wasser richtig kennen, dann wird es euch immer ein guter Freund sein. Kinder lieben Wasser und sind offen für alles. Kneipp ist einfach, kostengünstig und schnell anwendbar. Wasseranwendungen helfen sowohl zur Prävention als auch zur Linderung von Beschwerden. Wenn Kinder schon in jungen Jahren erfahren, wie einfach man sich etwas Gutes tun kann, ist das eine Bereicherung für ihr ganzes späteres Leben. Meine Söhne sind ganz natürlich mit Kneipp aufgewachsen, auch als junge Erwachsene gehört Kneipp für die beiden einfach zum Leben dazu.

Kaltwasseranwendungen sind ja schon für manch Erwachsenen schwierig auszuhalten. Sind sie für Kinder überhaupt geeignet?



Sachon: Es gibt rund 120 verschiedene Anwendungen nach Kneipp, darunter sind längst nicht nur Kaltwasseranwendungen. Wickel und Waschungen eignen sich für Kinder besonders gut, das Wasser muss auch nicht eiskalt sein, man kann es leicht temperieren. Waschungen sind für Kinder wunderbare, ganz sanfte Anwendungen. Da kann man schon mit ganz kleinen Schritten etwas fürs Immunsystem und die Abhärtung tun.