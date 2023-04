Missbrauchsfälle am Maristeninternat: "Viele haben nicht hingeschaut"

Plus Ehemalige des Maristeninternats sprechen offen über die Missbrauchstaten des Ex-Fraters und kritisieren den Umgang des Ordens scharf. Sie gehen von vielen Opfern aus.

Sie sind alle vier ehemalige Maristeninternatsschüler und hatten jeweils ihre eigenen Erlebnisse mit dem Ex-Frater, gegen den zum dritten Mal ein Missbrauchsprozess läuft. Wie würden Sie sich selbst nennen: Opfer, Betroffene, Überlebende?



Christian Fröhler: Eigentlich passt keins so richtig. Heute bin ich kein Opfer mehr.

Michael Zeidler: Wir haben es erlebt und erleben es immer noch durch die Schilderung von anderen, die sich bei uns gemeldet haben.