Queer und katholisch: "Glaube hat nichts mit sexueller Orientierung zu tun"

Mehr als 100 Menschen, die in der katholischen Kirche arbeiten oder gearbeitet haben, haben sich in der Aktion #Outinchurch und einer TV-Doku als queer geoutet.

Plus Zum ersten Mal veranstaltet die KAB in der Katzbrui-Mühle einen Oasentag "Katholisch und queer". Mitorganisator Stephan Sicklinger verrät mehr über das Programm.

Von Melanie Lippl

Sie sind Mitorganisator des Seminars „Katholisch und queer“ der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB), das am Wochenende in der Katzbrui-Mühle stattfindet. Wie kam es dazu?



Stephan Sicklinger: Die KAB ist auf die Gruppe "Queere Christ*innen Augsburg" zugekommen, in der ich Mitglied bin. Die Idee zur Katzbrui-Mühle kam von der KAB, wir wollten bewusst nicht in eine kirchliche Einrichtung gehen, um zum Beispiel ungeoutete kirchliche Mitarbeitende nicht von einer Teilnahme abzuhalten.

Worum geht es in dem Seminar?



Sicklinger: Wir bieten zwei Workshops an. Einen davon hält Michael Brinkschröder, ein Theologe, der im Erzbistum München am Aufbau der „Regenbogenpastoral“ beteiligt ist. Es geht um "Bibel und queer sein", denn oft werden Bibelzitate angeführt, um gleichgeschlechtliche Beziehungen als Sünde darzustellen. Wenn man genau hinschaut, ist das gar nicht so.

