Interview

14:15 Uhr

Bad Wörishofer Ordensschwester gibt Tipps für mehr Gesundheit

Plus Die Mallersdorfer Schwestern bewahren in Bad Wörishofen Kneipps Erbe. Doch das wird immer schwieriger. Schwester Noemi weiß allerdings, auf was es ankommt.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Sebastian Kneipp holte im Jahre 1891 die Mallersdorfer Schwestern nach Bad Wörishofen, um sein Lebenswerk weiterzuführen. Wird dies zukünftig noch möglich sein?



Noemi Leitl:: Früher waren über 100 Mallersdorfer Schwestern in Bad Wörishofen und arbeiteten im Kneippianum, dem Kinderasyl und dem 1925 zugekauften und stetig vergrößerten Kneipp-Kurhaus St. Josef. Aktuell sind noch neun Schwestern in St. Josef aktiv. Die jüngste ist 66 Jahre alt, die ältesten 87. Es wird zunehmend schwerer Schwestern nachzuholen, es gibt keinen Nachwuchs. Der Orden steht voll und ganz hinter dem Haus St. Josef und der Kneipp-Kur und möchte das Konzept für die Gäste gerne weiterführen. Hierfür werden alle Weichen gestellt. Wie die Zukunft sich dann gestalten wird, ist ein Prozess, den es zu beschreiten gilt.

Was zeichnet die besondere Konstellation von Ordensschwestern im Kurbetrieb St. Josef aus?



Leitl:: Die Gäste kommen bewusst in unser Haus, weil wir hier ein geistliches Angebot haben. Jeder Gast ist herzlich eingeladen, an unserem täglichen Chorgebet, der Heiligen Messe und Bibelgesprächen teilzunehmen. Vor dem Mittag- und Abendessen wird bei uns mit den Gästen gemeinsam ein Tischgebet gesprochen. Ich selbst und unser Hausgeistlicher bieten beispielsweise auch Gespräche an, um Menschen in Verlust- oder anderen Problemsituationen zu helfen. Wer eine besondere Zuwendung braucht, bekommt sie hier. Das gilt selbstverständlich konfessionsunabhängig, wir machen da keinerlei Unterschiede. Unsere Gäste nehmen diese Angebote dankbar an und bestätigen uns immer wieder eine besondere Atmosphäre im Haus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen