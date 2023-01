Interview

20:09 Uhr

Was lässt uns in Zeiten der Krise hoffen?

Plus Krise, wohin man blickt: Krieg in der Ukraine, weiter fortschreitender Klimawandel, fehlende Arbeitskräfte, hohe Energiepreise oder Geldentwertung. Viele Menschen machen sich Sorgen. Was gibt in solchen Zeiten Hoffnung? Wir sprachen mit Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung.

Von Johann Stoll

Herr Müller, was macht Ihnen Hoffnung?



Johannes Müller: Mir macht Hoffnung, dass wir viele motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haupt- und im Ehrenamt haben, die sich einbringen und die etwas bewegen möchten. Mir macht auch Hoffnung, dass wir Projekte unterstützen dürfen, die den Menschen in Krisengebieten konkret Hoffnung eben. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Vor Weihnachten haben wir der Caritas in Rumänien einen Lkw voller Kleidung geben können. Die Caritas hat diese dann an ihren Partner in der Ukraine weitergegeben. Das war Hoffnung geben und Zeichen setzen in Kriegszeiten.

