Zwei Fußball-Legenden im Ruhestand

Heute ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Ehrenämter über einen langen Zeitraum ausgeübt werden. Rainer „Harti“ Mayer war 24 Jahre Vorsitzender des SV Schlingen, Jürgen Thiemann übte dasselbe Amt 14 Jahre beim FC Bad Wörishofen aus. Die Fußballsaison läuft und ihr seid nicht mehr mittendrin. Wie fühlt sich das an?

JÜRGEN THIEMANN: Zunächst ist es schon ein etwas komisches Gefühl. Belastung und Verantwortung sind zwar jetzt weg, aber mit dem Herzen bin ich noch voll dabei. Ich schreibe ja noch die Spielberichte für die MZ und die jeweilige Vorschau in der Stadionzeitung.

RAINER MAYER: Das Abschiednehmen fiel mir nicht leicht und es gab dabei auch einige Tränen. Immerhin war ich beim SVS länger als ich meine Frau kenne. Wenn ich jetzt die Homepage aufmache und es taucht dort ein neuer Vorstand auf, dann muss ich mich noch daran gewöhnen. Aber durch meine Arbeit in der Landwirtschaft bin ich schon froh über die Entlastung und über mehr freie Zeit.

