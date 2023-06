Ein Rehkitzretter aus Irsingen beweist Erfindungsreichtum

Plus Florian Horak rettete Rehkitze schon von der Luft aus, als es die Technik noch gar nicht zu kaufen gab. Jetzt wurde in Kirchdorf sogar ein Verein gegründet.

„Als ich 2015 als Jungjäger im Jagdrevier Kirchdorf gestartet bin, haben wir noch klassisch zu Fuß Rehkitze gesucht“, erinnert sich Florian Horak. Doch das stundenlange Laufen in Gummistiefeln durch die Wiesen sollte bald ein Ende finden. Noch im selben Jahr hatte Horak die zündende Idee. Seine Erfindung funktionierte – lange bevor die nötige Technik in der Breite verfügbar war.

Horaks Idee: Er verband eine Hand-Wärmebildkamera mit einem FPV-Sender für die richtige Echtzeitsicht und befestigte diese an einem selbst zusammengebauten Flugkörper. „Da konnte man nicht wie heute auf Knopfdruck automatisch ein Feld abfliegen lassen“, sagt Florian Horak lachend, „da musste man noch richtig fliegen können.“ Es sei ein ganz besonderer Moment gewesen, mit seiner Eigenkonstruktion das erste Rehkitz aus der Luft zu finden, erzählt er. Die selbst gebaute Lösung habe von Anfang an funktioniert und ihm zwei Jahre lang gute Dienste erwiesen.