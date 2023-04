Endlich wieder Orgelvespern in Irsee: ein Überblick

Liebhaber der Kirchenmusik dürfen sich freuen: Die Irseer Orgelverspern, die es seit drei Jahrzehnten gibt, finden auch heuer statt.

Die Orgelvespern der Schwabenakademie und der katholischen Pfarrei Irsee erfreuen seit über drei Jahrzehnten die Liebhaber historischer Kirchenmusik. An fünf Wochenenden spielen Organisten in der ehemaligen Klosterkirche Irsee an dem von Balthasar Freiwiß Mitte des 18. Jahrhunderts gebauten und weitgehend original erhaltenen Instrument.

Stefan Baier aus Regensburg eröffnet die Konzertreihe

Stefan Baier eröffnet die Konzertreihe. Er ist Professor für Orgel an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg, die er auch als Rektor leitet. 1967 in Passau geboren, wurde er musikalisch nachhaltig geprägt durch den Orgelunterricht bei Toni Glas und Wolfgang Zerer. Er studierte Kirchenmusik, Orgel und Cembalo in Regensburg und Wien bei Karl Friedrich Wagner, Michael Radulescu und Gordon Murray. Mit Konzerten und Gastdozenturen ist er in ganz Europa, in Nordafrika, Japan, Korea und Kuba unterwegs.

Am Samstag, 22. April, spielt Baier ab 21 Uhr bei stimmungsvollem Kerzenlicht Werke von Johann Pachelbel, Georg Muffat, Christian Erbach, Moritz Brosig, Georg Böhm und Anton Estendorffer.

Roland Götz aus Augsburg spielt die Freiwiß-Orgel am 18. Juni

Am Sonntag, 18. Juni, setzt sich der künstlerische Leiter der Irseer Orgelvespern Roland Götz aus Augsburg um 17 Uhr an Register und Tasten der Freiwiß-Orgel. Auf ihn folgt am 16. Juli, wiederum um 17 Uhr, Vittorio Vanini aus München. Nach der Sommerpause setzt Heinrich Wimmer aus Burghausen am 10. September um 17 Uhr die Reihe mit dem vierten Konzert fort. Tobias Lindner aus Basel beschließt die diesjährige Saison am Samstag, 7. Oktober, um 21 Uhr mit einem Nachtkonzert bei Kerzenlicht. Der Eintritt zu allen Orgelvespern ist frei, um Spenden wird gebeten. (mz)