Irsee

vor 48 Min.

Kein Hof für umstrittene Anastasia-Bewegung in Irsee

In Irsee sorgt die Nutzung eines großen Grundstücks für Verunsicherung.

Plus In Irsee kursieren Gerüchte über einen geplanten Landsitz einer völkischen Bewegung. Die Initiatorin distanziert sich.

Von Markus Frobenius

Soll in Irsee ein Landsitz der umstrittenen „Anastasia-Bewegung“ errichtet werden? Gerüchte und Berichte über ein Video im Internet zu diesen mutmaßlichen Plänen sorgen in der Gemeinde für Gesprächsstoff. Die sogenannte Anastasia-Bewegung gilt unter Rechtsextremismus-Experten als antisemitisch, rassistisch und völkisch. Ähnliche Vorhaben hatten kürzlich bereits im Ober- und Westallgäu für Wirbel gesorgt. Dort hat sich der Initiator zwischenzeitlich von der Bewegung distanziert. Auch in Irsee weist die Frau, die hinter dem Vorhaben steht, gegenüber unserer Zeitung nun eine Nähe zu „Anastasia“ von sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .