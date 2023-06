Nach Einbrüchen in Kaufbeuren und Irsee: Täter festgenommen

60.000 Euro Beute - das haben wohl zwei Einbrecher auf einem Diebeszug durch das Allgäu gemacht. Nun hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelang der Polizei nach mehrmonatigen umfangreichen Ermittlungen die Festnahme zweier Einbrecher auf frischer Tat. Sie waren auf der (in diesem Fall erfolglosen) Suche nach Bargeld und Schmuck gewaltsam über ein aufgebohrtes Fenster in ein Einfamilienhaus in Irsee eingedrungen, welches jedoch zum Tatzeitpunkt nicht mehr bewohnt war. Beide Tatverdächtigen, ein 36-Jähriger und 47-Jähriger, standen bereits seit Februar im Fokus einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe der Memminger und der Kaufbeurer Kriminalpolizei.

Die beiden Beschuldigten stehen im Verdacht, für insgesamt elf Einbrüche in Wohnhäuser und gewerbliche Objekte in den Landkreisen Unterallgäu, Ostallgäu sowie im Stadtgebiet von Kaufbeuren verantwortlich zu sein. Dabei erbeuteten die Einbrecher Schmuck, Bargeld und hochwertige Sportgeräte im Wert von etwa 60.000 Euro, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Die Festnahme erfolgte in Irsee

Die Festnahme der beiden Männer erfolgte durch Spezialeinsatzkräfte unmittelbar nach der Tat in Irsee. Im Rahmen der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten am Wohnsitz des 36-Jährigen unter anderem 500 Gramm Kokain auf und stellten dieses sicher.

In Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen wurden beide Beschuldigte am Montag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Memmingen vorgeführt. Dieser ordnete in beiden Fällen Untersuchungshaft an, weshalb beide Beschuldigte in bayerische Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden. Beide äußerten sich bislang nicht zum Tatvorwurf. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und dauern weiter an. (AZ)