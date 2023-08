Irsee

Schnappschildkröte "Lotti": Zehn Jahre nach dem Hype am Oggenrieder Weiher

Mit einer riesigen Skulpurt wird am Oggenrieder Weiher in Irsee im Ostallgäu an den Mythos der Schnappschildkröte "Lotti" erinnert.

Plus Vor zehn Jahren verhalf die vermeintliche Schnappschildkröte "Lotti" Bad Wörishofens Nachbar Irsee zu weltweiter Bekanntheit. Was ist davon übrig geblieben?

Von Alexander Vucko

Im lieblichen Irsee gibt es eine eigene Zeitrechnung: Lotti – davor und danach. Am 5. August 2013 verhalf das mutmaßliche Märchen von einer Schnappschildkröte dem Ostallgäuer Ort zu weltweiter Bekanntheit. Ein achtjähriges Kind aus Bonn hatte sich an diesem Tag beim Baden im Oggenrieder Weiher am Fuß schwer verletzt. Als Ursache der Wunde hielten Wissenschaftler den Biss eines Tieres für möglich. Eines, das möglicherweise ausgesetzt worden sei.

Es folgte eine Suchaktion, begleitet von einem gewaltigen Medienspektakel. Aber die Schnapp-, Alligator- oder Monsterschildkröte, über deren korrekte Bezeichnung sich die internationale Boulevardpresse nicht einig wurde, blieb ein Phantom. Aufmerksamkeit ist dem Mythos auch im Jahr zehn nach seinem Auftauchen aus dem Sommerloch gewiss.

