Auf der Jagd nach dem ultimativen Flohmarkt-Schatz in Irsingen

Kuriositäten und kleine Schätze locken die Schnäppchenjäger zum großen Flohmarkt nach Irsingen bei Türkheim.

Die Welt ist voller Kuriositäten. So sahen dies auch die vielen tausend Besucher die sich am Wochenende auf dem Bayerischen Flohmarkt im Gewerbegebiet Irsingen-Unterfeld zwischen den Ständen und Buden drängen.

Auf der Jagd nach Schnäppchen wurde schon an den ersten beiden Tagen gehandelt und gefeilscht, was das Zeug hielt. Am Sonntag, 13. August, ist der Markt von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Erfahrene Flohmarktgänger fanden alles, was ihr Herz begehrte. Kitsch, Kunst und Krempel wechselten für ein paar Euro den Besitzer und zwischen all dem Trödel fand sich auch so manche wertvolle Rarität.

Ein Kunde aus Vietnam interessiert sich für Geweihe aus Bad Wörishofen

So hatte Händler Werner Witopil aus Krumbach eine venezianische Maske aus den 60er Jahren im Angebot und ein Händler aus Bad Wörishofen handelte mit Rothirschgeweihen und ausgestopften Tieren, wie Mardern und Jagdfasanen für die sich besonders The Fraw ein Kunde aus Vietnam interessierte.

Alte Masken aus Venedig sind in Irsingen ebenfalls im Angebot. Foto: Franz Issing





Wer sich noch in das Getümmel des Flohmarktes stürzen will, hat dazu nochmals am Dienstag, 15. August, von 6 bis 18 Uhr Gelegenheit.