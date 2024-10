Blasmusik und Schuhplattler am Palmenstrand

Der Musikverein Irsingen sorgte beim Oktoberfest an der spanischen Costa Brava in Santa Susanna für Stimmung. Nicht nur Musiker und Musikerinnen, sondern auch Trachtler des Trachtenvereins Alpenblick aus Bad Wörishofen und zahlreiche Fans waren mit dabei, insgesamt machten sich 74 Musiker, Trachtler und Freunde auf die Reise. Beim Umzug durch die Hauptstraße von Santa Susanna waren die bayerischen Gäste der Hingucker. Am Gemeinschaftschor vor dem Festzelt nahmen Kapellen aus verschiedenen europäischen Nationen teil. Eröffnet wurde der Gemeinschaftschor mit der Hymne „Freude schöner Götterfunken“, dirigiert vom Irsinger Dirigenten Peter Ruf. Es folgten die Polkas „Vogelwiese“ und „Böhmischer Traum“, bei denen 1. Vorstand Robert Frei und sein Stellvertreter Achim Baumann vom Musikverein Irsingen schwenkten den Dirigentenstab.

Auch der Schuhplattler, den die Trachtler des Trachtenvereins Bad Wörishofen am spanischen Sandstrand zum Besten gaben, sorgte für Begeisterung. Foto: Toni Bader

Zu Fassanstich des Bürgermeisters von Santa Susanne spielten die Irsingen der „Bayerischen Defiliermarsch“, bis spät in die Nacht wurde getanzt, geschunkelt und große Polonaisen gestartet. Auch der Schuhplattler von den Trachtlern des Trachtenvereins Bad Wörishofen sorgte für Begeisterung. In den folgenden Tagen erholten sich die Teilnehmer am Strand von den Strapazen und alle waren sich einig: „Dieses einzigartige Erlebnis wird allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben.“ (mz)