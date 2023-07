Jugendliche beim Schwarzfischen erwischt

Drei Jugendliche müssen sich wegen Fischdiebstahls verantworten. Sie haben in einem Baggersee bei Irsingen geangelt.

Die drei Jugendlichen im Alter von 17 und 16 Jahren wurden am Freitagnachmittag beim Schwarzfischen erwischt. Die heranwachsenden Männer angelten in einem Baggersee einer ortsansässigen Firma, so die Polizei Bad Wörishofen.

Da es sich hier um ein privates Binnengewässer handelt, hat die Firma Eigentum am Gewässer und aller darin befindlichen Fische. Die beiden 17-Jährigen und ein 16-Jährigen müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten. (mz)