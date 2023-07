Irsingen

"Kleiner Generationswechsel" zum Jubiläum beim Brauchtumsverein Irsingen

Plus Der Jugend- und Brauchtumsverein in Irsingen besteht seit 25 Jahren. Das wird gebührend gefeiert - mit einem stark verjüngten Vorstand.

Den Jugend- und Brauchtumsverein Irsingen und sein Vereinsheim gibt es seit 25 Jahren: Grund zum Feiern und Anlass für eine „Verjüngung“ im Vorstand. Da geht es zwar nur um wenige Jahre, aber zwischen den „neuen“ Zwanzigjährigen Plus und den „älteren“ Dreißigjährigen gäbe es schon Unterschiede: Man wolle den Weg frei machen für die Jüngeren. Und natürlich gäbe es auch Änderungen in den Berufs- und Lebensplänen bei den Älteren.

Vor 30 Jahren noch war ein privater Bauwagen in der Ortsmitte das Zuhause gewesen. 1998 dann war der Jugend- und Brauchtumsverein Irsingen in das neue Vereinsheim an der Dorfstraße im Norden des Ortes gezogen. Dort, in einem Winkel zwischen Bahngleis und Autobahn, ist die Oase „Zur Freiheit“ mit Vereinsheim, Kegelbahn, Beachvolleyballplatz und Außengrill inmitten von viel Grün entstanden. Die Initiativen und eigenen Arbeitsleistungen der jungen Leute hatten es möglich gemacht. Inzwischen hat der Verein aufgrund vieler Neuzugänge 320 Mitglieder. Das jüngste ist acht Monate alt.

