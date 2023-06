Nacker Mann belästigt Frau am Irsinger See

Ein Exhibitionist hat am Stausee bei Irsingen für Aufregung gesorgt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Exhibitionist hat am Irsinger Stausee eine Spaziergängerin belästigt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstagvormittag. Der nackte Mann habe die Frau mit "vulgären Gesten" und lautem Rufen auf sich aufmerksam gemacht, teilt die Polizei mit. Der Mann sei etwa 40 Jahre alt.

Bereits bekannt war, dass am Samstagnachmittag am Mindelsee ein Nackter für Aufregung gesorgt hatte. Dazu hatte bereits die Polizei Mindelheim einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Zu dem Vorfall am Irsinger Stausee bittet nun die Polizei Bad Wörishofen um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

