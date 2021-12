Sankt Margaretha strahlt wieder festlich

Plus Die Irsinger Pfarrkirche wurde aufwendig restauriert. Wenn es sein musste, packte dafür das ganze Dorf mit an.

Was lange währt: Nach aufwändiger Sanierung strahlt die Irsinger Pfarrkirche Sankt Margare-tha in diesem Advent wieder im neuen Glanz. Mit 560.000 Euro schlägt die Sanierung zu Buche, nach zähen Verhandlungen erklärte sich die Bischöfliche Finanzkammer bereit, 70 Prozent der Kosten zu übernehmen. Großzügige finanzielle Unterstützung leistet auch die Gemeinde Türkheim. Sie hat einen Zuschuss von 120.000 Euro zugesagt. Die restliche Summe muss die Pfarrgemeinde selbst aufbringen.