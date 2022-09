Scharfe Kritik im Vorfeld und dann ein schneller Beschluss für Irsingen

So hat sich der Grünordnungsplan für Irsingen über die vergangenen Monate geändert: Von den beiden Grünstreifen in Westen und Osten (links) blieb erst nur die abgespeckte Version (Mitte) übrig. Doch auch damit konnten weder die Irsinger noch die Türkheimer Gemeinderätinnen und Gemeinderäte leben. Übrig geblieben ist die Version, die nur noch im Osten an der Wertach einen Grünstreifen vorsieht, in dem keinerlei Bebauung erlaubt ist.

Foto: Grafik: Ingenierbüro