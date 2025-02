Sie machen den Musikverein Irsingen lebendig

Mit einem Sektempfang begann die Generalversammlung des Musikvereins Irsingen: Die Musikerinnen und Musiker stießen gemeinsam auf den „runden Geburtstag“ ihrer Kapelle an, die im Jahr 1895, also vor 130 Jahren, das erste Mal erwähnt wurde. Die Blockflötenkinder Florentine Warta und Romy Schaule zusammen mit ihrer Blockflötenlehrerin Franziska Horn die Anwesenden mit dem Stück „Wenn ich ein Vöglein wär“.

Ehrungen beim Musikverein Irsingen (von links): Achim Baumann (2. Vorsitzender), Erwin Santjohanser (45 Jahre), Walter Hiller (50 Jahre), Martin Müller (30), Elvira Pienle (50), Herbert Müller (30), Anita Gausepohl (25), Felix Baumann (20), Petra Klausner (30 Jahre), Hubert Fröhlich vom ASM und Robert Frei. Foto: Armin Horn

Neben den Vorstandsberichten und dem Bericht des Dirigenten Peter Ruf standen zahlreiche Ehrungen an der Generalversammlung des Musikvereins Irsingen an. Nicht nur Ehrungen für den bestandenen D1- bzw. D2- Kurs einiger Jungmusiker, sondern auch 8 Ehrungen für aktive Mitgliedschaft im Musikverein Irsingen standen auf dem Programm. Ein besonderer Dank galt Elvira Pienle (Klarinette) und Walter Hiller (Trompete), die dem Verein bereits seit 50 Jahren die Treue halten. Eine besondere Ehrung bekam Nikolaus Baumann, der nach 57 Jahren in der Kapelle aufhört und in dieser Zeit auch viele Jahre in der Vorstandschaft aktiv war, darunter sechs Jahre als 1. Vorsitzender. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Auch Adalbert Bertelmann, der seit 40 Jahren die Vereinschronik führt, wurde hervorgehoben. Dieser besorgte auch zuletzt einen Holzständer mit Glasplatte, an der die Pro-Musica-Plakette des Vereins angebracht worden ist.

Erfolgreiche Bläserprüfung (von links): Anita Gausepohl (Jugendvertreterin), Richard Trox (D2), Theresa Frei (D2), Franziska Horn (D2), Viktoria Horn (D2), Hubert Fröhlich (ASM), und Vorsitzender Robert Frei. Nicht im Bild: Theresa Gotschling (D1). Foto: Armin Horn

Zudem fand auch die außerordentliche Neuwahl des 2. Kassier statt. Besonderer Dank ging an Thomas Santjohanser, der nach 32 Jahren in der Vorstandschaft aufhörte. Als neue 2. Kassiererin des Musikvereins Irsingen wurde von der Versammlung Birgit Müller einstimmig gewählt.

Vorsitzender Robert Frei (links) ernannte Nikolaus Baumann (Mitte) zum Ehrenmitglied. Darüber freut sich auch 2. Vorsitzender Achim Baumann. Foto: Armin Horn