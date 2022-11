Spannende Einblicke in die Irsinger Dorfgeschichte

Bei einem Festakt wurde die von Anton Frei verfasste Ortschronik „Geschichte des Dorfes Irsingen“ vorgestellt. Die Gäste waren begeistert.

Zehn Jahre lang hatte Anton Frei in liebevoller Kleinarbeit die Ortschronik von Irsingen verfasst. Jetzt war es nun so weit: Das 416 Seiten umfassende Werk wurde bei einem Festakt im Vereinsheim Irsingen vorgestellt. Die Gäste nutzten im Anschluss den ersten Verkaufstag des Buches und erstanden die Chronik gleich stapelweise.

Anton Frei stand nach dem großen Festakt am Bistrotisch und war überwältigt. Die Irsinger kauften seine mit viel Liebe und Zeitaufwand verfasste Ortschronik in großer Stückzahl, rund zwei Drittel der 300 gedruckten Bücher gingen bereits an diesem Nachmittag über den Ladentisch. Die Schlange, die sich anschließend bildete, um eine persönliche Widmung und eine Signatur von ihm zu bekommen, wurde immer länger. Jeder einzelne von ihnen fand lobende und bewundernde Worte für den Autor.

Das nächste Buch über Irsingen hat Anton Frei schon geplant

Und nicht nur das – „wann fängst Du denn mit der Häusergeschichte an?“ wurde interessiert nachgefragt, wohl wissend, dass Frei „aus Liebe zum Dorf“ sein nächstes Buchprojekt nicht lange warten lassen kann.

Ob er die Zeit finden wird, seine von Bürgermeister Christian Kähler und den Irsinger Vereinen voller Wertschätzung übergebenen Geschenke zu genießen, „deren Inhalt nicht verraten wird, zu deren Einlösung er jedoch Irsingen verlassen muss, auch wenn´s schwer fällt“? „Mama, du darfst auch mit“, schob Sohn Robert Frei, der den Nachmittag gekonnt moderierte und das Publikum zusätzlich mit Irsinger Gedichten erfreute, schmunzelnd nach.

Ohne Petra Frei wäre das Buchprojekt nicht umsetzbar gewesen. Mit viel Geduld akzeptierte sie, dass ihr Ehemann all die Jahre zwei Räume mit seinen Irsinger Unterlagen belegte und wenig Zeit für private Unternehmungen übrig blieb. „Wir gehen jetzt erst mal Essen“, sagte sie nach dem Festakt erleichtert und freute sich, dass so viele Irsinger den Weg ins Vereinsheim gefunden hatten.

Alte Fotos aus Irsingen erfreuten die Gäste

Und die hatten besonderen Spaß an den von Anton Frei im Rahmen der Chronik-Vorstellung gezeigten alten Fotos, auf denen jeder Einheimische das ein oder andere bekannte Gesicht wiederfand, über die Faschingsfotos la-chen musste und staunte, dass die Kirchenglocke im Jahr 1950 mit einem Fahrradgespann von Buchloe nach Irsingen gebracht wurde.

Die gebürtige Irsingerin und ehemalige Ministerialrätin am Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Viktoria Lofner-Meir, erinnert sich selbst noch an viele prägende Ereignisse, auf die Anton Frei an diesem Nachmittag einging. Ihr Vater Anselm Lofner war fast 30 Jahre Bürgermeister des liebenswerten Dorfes. „Ich war in meinem Leben viel unterwegs und genieße es immer mehr, in Irsingen zu sein“, sagte sie und betonte, dass die Chronik die tiefe Verbundenheit im Ort und das gute soziale Miteinander demonstriere.

Lob für den fleißigen Autor, der die Irsinger Geschichte aufgeschrieben hat

„Toll, dass sich jemand noch die Mühe macht und das alles aufschreibt, sonst vergisst man so viel“, sagte Elvira Pienle, die mit der Musikkapelle Irsingen unter der Leitung von Peter Ruf für die musikalische Unterhaltung sorgte. Christine Böhm pflichtete ihr sofort bei „wenn die Fotos nur auf dem Computer sind, schaut man sich diese eigentlich nie mehr an, in einem Buch blättert man viel eher mal“. Das sah Bürgermeister Christian Kähler ähnlich und betonte, dass es im digitalen Zeitalter etwas ganz Besonderes sei, eine so aufwendig recherchierte Chronik gedruckt in den Händen zu halten: „Ein Meilenstein in der Geschichte des Dorfes Irsingen.“ Die Irsinger Dorfchronik ist eine Komplettausgabe von der Entstehungsgeschichte Irsingens bis einschließlich 2021.

„Der größte Teil der Entstehungs- und Frühgeschichte unserer Gegend und unseres Dorfes besteht aus den Aufzeichnungen von Franz Essenwanger“, sagte Frei und betonte, dass er rund 95 Prozent der bis ins Jahr 1950 reichenden alten Chronik originalgetreu in das aktuelle Buch übernommen hat.

Zu kaufen gibt es die Irsinger Ortschronik zum Preis von 40 Euro in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim und Bad Wörishofen, in der Gemeinde Türkheim, in der Buchhandlung Lesezeit Türkheim und bei Autor Anton Frei in Irsingen.