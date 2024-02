Irsingen/Stockheim

13:07 Uhr

Exhibitionist an der Wertach entblößt sich vor zwei Frauen

Etwa 40 bis 50 Jahre alt soll der Mann sein, der sich am Mittwoch vor zwei Frauen in Stockheim und am Irsinger Stausee entblößt hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwochnachmittag und am frühen Mittwochabend nackt an der Wertach bei Stockheim und am Irsinger Stausee gezeigt und vor zwei Frauen entblößt. Der Mann im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren ist laut Zeugenaussagen etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Zeugen, die am Mittwochnachmittag bis in den Abend verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wertach gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

