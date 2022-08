Tödlicher Unfall: 74-jährige E-Bikerin übersieht Auto

Autofahrer (54) kann Frontalunfall nicht mehr verhindern. Die 74-Jährige erlag in der Nacht im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Ein Gutachter soll den genauen Hergang eines tödlichen Verkehrsunfalls aufklären, der sich am späten Mittwochnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße von Stockheim nach Irsingen ereignet hat. Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, wollte die 74-jährige Frau kurz vor der Ortschaft Irsingen mit ihrem E-Bike (Pedelec) die Fahrbahn aus einem Feldweg heraus überqueren. Dabei nahm sie das herannahende Auto eines 54-Jährigen zu spät wahr, so die Polizei. Auch dem Pkw-Fahrer gelang es trotz einer Vollbremsung nicht mehr, den Unfall zu verhindern. Die Radfahrerin prallte frontal gegen das Auto und blieb schwer verletzt am Boden liegen.

Straße zwischen Stockheim und Irsingen nach dem tödlichen Unfall gesperrt

Nach sofortiger medizinischer Behandlung vor Ort wurde sie anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort erlag sie jedoch in der Nacht noch ihren schweren Verletzungen, teilt die Polizei mit. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden auf rund 7000 Euro geschätzt. Die Ortsverbindungstraße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Gutachter mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt. (mz)