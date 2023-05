Versuchter Einbruch in eine Garage in Irsingen

In Irsingen hat jemand versucht, eine Garage aufzubrechen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei Bad Wörishofen ermittelt nach einem Einbruchsversuch in Irsingen. Dort hat jemand in der Nacht auf Sonntag versucht, eine Garage am Kohlstattweg aufzubrechen. Das gelang allerdings nicht. Bei dem Einbruchsversuch wurde allerdings der Türrahmen beschädigt. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

