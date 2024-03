ISS-Teile stürzen auf die Erde: Entwarnung für Deutschland

Eine alte Batterie der Raumstation ISS, groß wie ein Auto, stürzt heute auf die Erde. Deutschland kann als Absturzgebiet jedoch ausgeschlossen werden.

Eine ungewöhnliche Warnmeldung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) sorgte bei manchen für Verwunderung. Eine "Information zum Eintreten von Trümmerteilen in die Erdatmosphäre" erhält man ja auch nicht alle Tage. Gemeint ist ein alter Batterieblock der Raumstation ISS, groß wie ein Auto. Seit Freitagnachmittag war klar: Das Trumm wird auch über das Unterallgäu fliegen. Im Landratsamt war man aufmerksam: "Wir sind informiert und beobachten die Lage", teilte Behördensprecherin Sylvia Rustler mit.

Bereits am 21. März 2021 wurde die Plattform mit Batteriepaketen von der internationalen Raumstation ISS abgetrennt. Das Teil wiegt laut BKK etwa 2600 Kilogramm. Erste Analysen des deutschen Weltraumlagezentrums hätten gezeigt, dass Teile der Batterie den Eintritt in die Erdatmosphäre am Freitag, 8. März, überstehen und damit auf die Erde fallen könnten. Eine Gefährdung für Deutschland werde "derzeit jedoch als statistisch unwahrscheinlich" angesehen, teilte das BKK damals mit.

Batterieteile der ISS stürzen in den Pazifik

Der Eintritt wurde zwischen Freitag und Samstagmittag über Nordamerika erwartet. Das BKK hatte dazu eine Karte veröffentlicht, zudem gab es Live-Tracker, welche die Flugbahn des Batteriepacks zeigten, etwa dieser hier. In der Karte war bereits am Donnerstag auch der Landkreis Ostallgäu komplett markiert. Am Freitag gegen 15 veröffentliche das BKK eine neue Karte, bei der auch das gesamte Unterallgäu als Überfluggebiet ausgewiesen wurde.

Am Freitagabend um 19.21 Uhr war es dann soweit: Das ausrangierte Batteriepaket sei in 139 Kilometer Höhe über Deutschland hinweggeflogen. Das teilt das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr im niederrheinischen Uedem über X mit. Ein weiterer Überflug über Deutschland werde nicht erwartet. Stattdessen werde das Paket nach Berechnungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um 20.17 Uhr in den Pazifik stürzen. Damit ist die Gefahr für Deutschland und das Unterallgäu gebannt.

