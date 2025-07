Mysteriöse Anzeige: „Ich warte am Bächle auf dich“

Bestimmt ist Ihnen am Samstag und Montag auch diese Anzeige ins Auge gefallen: „Ach Du, ich warte am Dienstag, 8. Juli, um 18 Uhr und um 21 Uhr am Bächle auf Dich.“ Und wahrscheinlich treibt Sie wie mich seither die Frage um, wer mit „Du“ gemeint sein könnte. Am Ende ja vielleicht sogar Sie selbst? Wenn Sie heute Abend noch nichts anderes vorhaben, würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, sich mal um 18 und/oder 21 Uhr zum Bächle Ihrer Wahl zu begeben, um zu sehen, wer dort auf Sie oder auch jemand anderen wartet. Rein so aus Interesse am Mitmenschen und dem, was dort am Bächle möglicherweise passiert.

Stecken hinter einer Zeitungsanzeige kriminelle Machenschaften?

Handelt es sich vielleicht um ein romantisches Tête-à-Tête? Dann müssen Sehnsucht und Verliebtheit groß sein, wenn der Unbekannte gleich zweimal zum Bächle kommt. Oder sind hier am Ende kriminelle Machenschaften im Gange und es wechseln Diebesgut oder gar Drogen den Besitzer? Die harmlose Anrede „Ach Du“ und der Treffpunkt am wahrscheinlich beschaulich plätschernden „Bächle“ wären dafür doch die perfekte Tarnung. Seien Sie also lieber auf der Hut, wenn Sie heute Abend ausschwärmen – und lassen Sie mich gerne an Ihren Erkenntnissen teilhaben. Ich kann schließlich nicht an allen Bächle unseres schönen Landkreises gleichzeitig sein.