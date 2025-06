Mindelheimer Schülerin gewinnt bei nationalem Aufsatzwettbewerb

Während viele Jugendliche in den Weihnachtsferien zocken, Plätzchen naschen oder Serien schauen, saß Amelie Boxler an ihrem Schreibtisch – und dachte über die Zukunft der Demokratie nach. „Mir war langweilig, da dachte ich mir ‚Let‘s go!“, erzählt die Schülerin des Maristenkollegs Mindelheim. Sie schrieb an diesem Tag einen Text für einen nationalen Aufsatzwettbewerb zum Thema „Ist die Demokratie in Gefahr?“. Dass der Text ihr mal einen Preis und ein Gespräch mit einem ehemaligen Bundespräsidenten einbringen würde, hatte sie damals noch nicht erwartet.

