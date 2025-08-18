Icon Menü
Italienische Nacht: Dolce Vita trifft Schlager in Bad Wörishofen

Bad Wörishofen

Dolce Vita trifft Schlager in Bad Wörishofen

Unter dem Motto „Dolce Vita trifft Schlager“ wurde in Bad Wörishofen das ganze Wochenende sowohl bei Sonne als auch bei Regen bis in die Nacht gefeiert.
Von Helmut Bader
    Bei schönstem Wetter genießen die Gäste „Dolce Vita" in Bad Wörishofen
    Bei schönstem Wetter genießen die Gäste „Dolce Vita“ in Bad Wörishofen Foto: Helmut Bader

    Über mangelnde Unterhaltungsmöglichkeiten kann man sich in der Kneippstadt derzeit nicht beklagen. Unter dem Motto „Dolce Vita trifft Schlager“ veranstaltete die Kur-Lounge Kasino gleich zwei Tage für Musikfreunde. Am Freitag rockte die Fabrizio-Levita-Band am Kurhaus bei herrlichem Sommerwetter. Da ließen sich die Besucher nicht lange bitten und feierten bis tief in die Nacht.

    Am Freitag rockte die Fabrizio-Levita-Band am Kurhaus bei herrlichem Sommerwetter.
    Am Freitag rockte die Fabrizio-Levita-Band am Kurhaus bei herrlichem Sommerwetter. Foto: Helmut Bader

    Weniger Glück mit dem Wetter hatte DJ Kersten Deluxe am Samstagabend bei seiner Schlagerparty. Hier störte zwischenzeitlicher Regen doch etwas die Party. Trotzdem ließen sich viele nicht davon abhalten und tanzten zu den Schlagern aus vier Jahrzehnten am Ende einfach im Trockenen auf der Bühne des Pavillons am Kurhaus.

