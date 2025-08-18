Dolce Vita trifft Schlager in Bad Wörishofen

Über mangelnde Unterhaltungsmöglichkeiten kann man sich in der Kneippstadt derzeit nicht beklagen. Unter dem Motto „Dolce Vita trifft Schlager“ veranstaltete die Kur-Lounge Kasino gleich zwei Tage für Musikfreunde. Am Freitag rockte die Fabrizio-Levita-Band am Kurhaus bei herrlichem Sommerwetter. Da ließen sich die Besucher nicht lange bitten und feierten bis tief in die Nacht.

Weniger Glück mit dem Wetter hatte DJ Kersten Deluxe am Samstagabend bei seiner Schlagerparty. Hier störte zwischenzeitlicher Regen doch etwas die Party. Trotzdem ließen sich viele nicht davon abhalten und tanzten zu den Schlagern aus vier Jahrzehnten am Ende einfach im Trockenen auf der Bühne des Pavillons am Kurhaus.