Jazz-Festival Bad Wörishofen mit spontaner Verstärkung aus New York

Mit fünf Veranstaltungen war das Blues- und Jazzfestival „Jazz goes to Kur“ des Kur- und Tourismusbetriebes auch in diesem Jahr ein Höhepunkt im Bad Wörishofer Kulturprogramm. Zwei Filmveranstaltungen, ein Konzert mit dem Kurorchester Gentle Moods, als Höhepunkt das Konzert mit dem Jasmin-Bayer-Quintett und schließlich ein Jazz-Gottesdienst in der Erlöserkirche bildeten diesmal das attraktive Programm, das sich ausgezeichneter Besucherzahlen erfreuen konnte.

