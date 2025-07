Gewerkschaft ruft zur Gründung von Betriebsräten auf

Im Unterallgäu arbeiten nach Angaben der Arbeitsagentur rund 66.720 Beschäftigte in rund 3880 Betrieben. „Aber längst nicht alle haben eine starke Stimme gegenüber dem Chef: Viele der Beschäftigten im Unterallgäu haben keine Arbeitnehmervertretung. Dabei ist jeder fehlende Betriebsrat eine vertane Chance“, sagt Laura Schimmel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), die dazu aufruft, Betriebsräte zu gründen.

Denn die seien gut für die Unternehmen, wie es in einer Pressemitteilung der NGG heißt: „Vom Ärger über Überstundenkonten bis zum besseren Arbeitsschutz – ein Betriebsrat packt die heiklen Themen im Unternehmen an. Er kümmert sich um gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Und genauso darum, dass die Azubis vernünftig ausgebildet und anschließend übernommen werden“, sagt Schimmel. Ein Betriebsrat sei das „Sprachrohr der Belegschaft gegenüber dem Chef“, so die Geschäftsführerin der NGG Schwaben.

Die Situation vieler Beschäftigter sei durchaus kritisch: Viele Branchen im Kreis Unterallgäu spürten bereits die aktuelle Wirtschaftskrise. Außerdem plane die neue Bundesregierung Änderungen für Arbeitsbedingungen. Dazu zähle etwa das Abrücken von der täglichen Höchstarbeitszeit, das Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung in vielen Betrieben im Unterallgäu haben werde, so die NGG Schwaben.

Ein Betriebsrat setze sich für die Belegschaft ein

Die NGG Schwaben appelliert daher an die Beschäftigten der Unternehmen im Unterallgäu, in denen es noch keinen Betriebsrat gibt, jetzt eine Arbeitnehmervertretung zu gründen: „Ab fünf Beschäftigten kann und sollte es einen Betriebsrat geben. Je mehr Beschäftigte es gibt, desto mehr können sich auch im Betriebsrat engagieren“, sagt Schimmel.