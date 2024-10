Der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen sucht ein neues Christkind für den diesjährigen Weihnachtsmarkt. Obwohl die Advents- und Weihnachtszeit noch in weiter Ferne liegt, laufen die Vorbereitungen für den beliebten Kneippstädter Weihnachtsmarkt bereits auf Hochtouren. Der Markt, der am und im Kurhaus stattfinden wird, erfordert viel Organisation, bevor er seine Pforten für die Besucher öffnen kann. Wer Christkind werden will, muss ein paar Voraussetzungen erfüllen.

In den vergangenen Jahren wurde der Weihnachtsmarkt stets vom Christkind mit festlichen Auftritten umrahmt. Nun wird ein neues Christkind gesucht, das Freude an dieser besonderen Aufgabe hat.

Wer sich als neues Bad Wörishofer Christkind bewerben kann - und wer nicht

Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren aus dem Gemeindegebiet Bad Wörishofen sind eingeladen, sich zu bewerben, wenn sie Spaß daran haben, einen Text auswendig zu lernen und vor Publikum vorzutragen.

Das neue Christkind wird den Weihnachtsmarkt am Samstag, 7. Dezember, eröffnen und am Donnerstag, 19. Dezember, als Glücksbringer die Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels zu ermitteln. Ein Christkind-Kostüm wird vom Veranstaltungsbüro gestellt.

Interessierte Kinder können ihre Bewerbung mit Steckbrief (Name, Geburtsdatum, Wohnort) und Foto bis spätestens Montag, 21. Oktober, an das Veranstaltungsbüro des Kur- und Tourismusbetriebes, Luitpold-Leusser-Platz 2, 86825 Bad Wörishofen, oder per E-Mail an veranstaltung@bad-woerishofen.de senden. Weitere Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 08247 9933-23. (mz)