Stadt sucht Dichter und Dichterinnen für Poetry-Slam

Nach längerer Pause kehrt der Poetry-Slam am Freitag, 14. November, ins Stadttheater Mindelheim zurück und es werden noch Mitstreiter gesucht, die gegen echte Größen der Slammer-Szene antreten wollen. Einige der erfolgreichsten Slam-Poetinnen und -Poeten der letzten Jahre versuchen im Forum Mindelheim, mit Text und Performance die Gunst des Publikums auf sich zu ziehen. Ob Prosa oder Rap, Lyrik oder Kunstperformance, ob ernst oder lustig, politisch, philosophisch oder einfach Nonsens – die Bandbreite ist schier grenzenlos.

Für die künstlerische Leitung des Mindelheimer Poetry-Slams konnte der bekannte Slam-MC Ko Bylanzky gewonnen werden, der mit wachsamen Augen und viel Unterhaltung durch den Abend führt. In Mindelheim werden die Slam-Profis Lotta Emilia (Weilheim, deutschsprachige Vizemeisterin 2021), Skog Ogvann (Leipzig, zweifacher Thüringer Meister), Da Wastl (Graz, Finalist der deutschsprachigen Meisterschaft 2024) und Kim Catrin (Essen, mehrfache Finalistin des NRW-Slams) auftreten.

Herausgefordert werden sie von vier Poetinnen und Poeten aus dem Umland, die sich noch für den Auftritt bewerben können. Willkommen sind sowohl Bühnenneulinge als auch Slammer mit Erfahrung. Wie immer ist das Publikum am Ende der ausschlaggebende Faktor und entscheidet mit seinem Applaus über den Sieg. Wer mitmachen will, kann einfach eine Mail an veranstaltungen@mindelheim.de schicken und sich anmelden, um einen der vier Startplätze einzunehmen.

Karten für den Poetry-Slam am 14. November gibt es schon jetzt beim MZ-Kartenservice unter Telefon 08261/ 9913-75. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Für weitere Informationen steht Alexandra König zur Verfügung. Sie ist per Mail an alexandra.koenig@mindelheim.de oder unter Telefon 08261/9915-116 erreichbar. (mz)